Юні спортсменки продемонстрували зірковість

Вихованки нашої ДЮСШ на Відкритому чемпіонаті Чернігівської області зі спортивної гімнастики довели високий рівень підготовки, гідно представивши школу на обласній арені. За результатами напруженої боротьби наші гімнастки здобули цілу низку нагород у різних розрядах. Особливу гордість викликають результати юних спортсменок, які впевнено крокують до спортивних вершин.
Золотий успіх: Ільченко Катерина продемонструвала блискучу програму та виборола 1 місце за програмою 2 юнацького розряду.
Срібна нагорода: Герасименко Єва посіла почесне 2 місце (1 юнацький розряд), показавши високу технічність та артистизм.
Бронзове сузір`я – на третю сходинку п’єдесталу піднялися одразу три наші вихованки: Минченко Марія (1 юнацький розряд); Чегринець Марія (1 юнацький розряд) ; Масленок Вікторія (3 спортивний розряд) .
Ці досягнення — результат щоденних виснажливих тренувань, дисципліни та спільної праці спортсменок і їх тренера Юлії Гориченко. Попри складні умови сьогодення, наші діти продовжують розвиватися, прославляючи рідну школу та місто.
