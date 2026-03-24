Щорічне щеплення домашніх тварин – дієвий засіб профілактики сказу

В Україні щеплення від сказу для собак, котів і сільськогосподарських тварин є обов’язковим. Перший раз його рекомендовано робити починаючи з 3-місячного віку тварини, якщо вона здорова та не має протипоказань. Далі процедура проводиться щороку. Вакцина проти сказу – безкоштовна! Для здійснення щеплення необхідно лише звернутися до ветеринара.
Звертаємо увагу! Працівники Сновської лікарні ветеринарної медицини постійно за графіком, який оприлюднюють в соцмережі, проводять вакцинацію від сказу вдома у власників тварин. Просимо жителів міста дозволяти робити щеплення своїм улюбленцям. Так, ви врятуєте своїх «хвостиків» від захворювання.
Адже сказ — це небезпечна інфекційна хвороба тварин та людей і самим дієвим інструментом боротьби із сказом є вакцинування. Нехтування щепленням тварин проти сказу може призвести до захворювання та загибелі ваших чотирилапих друзів і водночас стати загрозою здоров’ю членів вашої родини.
