У Займищі готуються до водопілля

Перші дні весни принесли у наш край справжнє розталля снігів. Воно таке потужне, що деякі вулиці і провулки Сновська та сіл громади перетворилися на велике водяне місиво впереміш з льодом. Важко пішоходам і кермувальникам авто, важко всім, кому в такий період необхідно діставатися на роботу, в лікарню, аптеку чи магазин.
А жителям населених пунктів, розташованих неподалік річки, складніше удвічі. Наприклад, у Займищі хазяї вже почали заглядати у погреби, піднімаючи вище мішки з картоплею, буряками, морквою, капустою. Вгору, щоб (у разі підтоплення) не плавали, піднімають і банки з консервацією або ж переносять у дім.
Очікують люди і розливи на лугах. Вже є свідчення про те, що рівень води в Снові у плюсову температуру значно піднімався. Тобто «перший дзвіночок» пролунав.
