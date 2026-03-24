Юних танцюристів «Ягідок» нагороджено Гран-прі фестивалю «FolkArtFest»

Минулими вихідними дитячий зразковий танцювальний колектив «Ягідки» Сновського Будинку культури (директор – Світлана Кушніренко) взяв участь у ІІ Відкритому фестивалі-конкурсі хореографічного мистецтва «FolkArtFest» та здобув переконливу перемогу.
Юні танцюристи зі Сновська продемонстрували високий рівень підготовки та майстерності. У всіх чотирьох номінаціях, у яких вони були представлені, колектив виборов перші місця.
За рішенням журі дитячий зразковий танцювальний колектив «Ягідки» також нагороджено Гран-прі фестивалю.
Щиро вітаємо учасників колективу та їхнього талановитого керівника – Заслуженого працівника культури України Світлану Горбатович, а також помічницю керівника колективу Наталію Мірошниченко з чудовими здобутками. Бажаємо колективу подальших творчих успіхів, натхнення та нових яскравих перемог.
