Путівки чорнобильцям

Кабміном прийнято постанову за № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», якою затверджено порядок надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації постраждалим громадянам.
Цей порядок передбачає новий механізм оплати послуг із санаторно-курортного лікування громадян, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, з 2017 року. Зокрема, укладення трьохстороннього договору між санаторно-курортним закладом, постраждалою особою та управлінням соціального захисту населення. При цьому постраждалій особі буде забезпечено право самостійного вибору санаторно-курортного закладу для оздоровлення чи відпочинку. Також порядком передбачено отримання грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки і порядок виплати такої компенсації. Детальнішу інформацію можна отримати за тел. 2-13-38.
Г.БЛИЗНЮК, завідувач сектора УПСЗН
Цей порядок передбачає новий механізм оплати послуг із санаторно-курортного лікування громадян, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, з 2017 року. Зокрема, укладення трьохстороннього договору між санаторно-курортним закладом, постраждалою особою та управлінням соціального захисту населення. При цьому постраждалій особі буде забезпечено право самостійного вибору санаторно-курортного закладу для оздоровлення чи відпочинку. Також порядком передбачено отримання грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки і порядок виплати такої компенсації. Детальнішу інформацію можна отримати за тел. 2-13-38.
Г.БЛИЗНЮК, завідувач сектора УПСЗН
Комментариев нет:
Отправить комментарий