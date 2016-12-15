Домашні улюбленці у Сновську є, мабуть, у кожному обійсті – кицьки, собаки, рибки, черепахи тощо. Породисті і дворові, куповані за дорого і дорогі серцю – вони несуть радість, а ми піклуємось про них.
Але не завжди… З розповідей продавчинь Коржівського ринку дізналась, що мало не щотижня в них з’являються нові чотирилапі «безхатченки» – кошенята, собаки. Їх підгодовують, одних забирають нові господарі, інші залишаються жити на ринку. Деякі тварини тут мешкають вже багато років, їх знає більшість відвідувачів, їх визнають жителі околиць міста та найближчих сіл, котрі знайомі з проблемою покинутих тварин. У моєї знайомої Світлани шість котів, і всі приблудилися маленькими. Пожаліла, залишила в себе, годує молоком від власних корівок і вони лащаться, дякують, ходять за нею слідом, коли порається по господарству.
І хоч для міста ця проблема не є масштабною, але помітною все ж є. Хочеться, щоб, наводячи лад в нашому мальовничому містечку Сновську, ми не забували і про домашніх тварин, які тому й домашні, що мають жити вдома, а не на вулицях.
Нещодавно у світі відзначився Всесвітній день домашніх тварин. Основні заходи до цієї дати спрямовані саме на захист наших улюбленців. Адже дійсно «ми відповідальні за тих, кого приручили».
Ольга ДОВБИШ
Але не завжди… З розповідей продавчинь Коржівського ринку дізналась, що мало не щотижня в них з’являються нові чотирилапі «безхатченки» – кошенята, собаки. Їх підгодовують, одних забирають нові господарі, інші залишаються жити на ринку. Деякі тварини тут мешкають вже багато років, їх знає більшість відвідувачів, їх визнають жителі околиць міста та найближчих сіл, котрі знайомі з проблемою покинутих тварин. У моєї знайомої Світлани шість котів, і всі приблудилися маленькими. Пожаліла, залишила в себе, годує молоком від власних корівок і вони лащаться, дякують, ходять за нею слідом, коли порається по господарству.
І хоч для міста ця проблема не є масштабною, але помітною все ж є. Хочеться, щоб, наводячи лад в нашому мальовничому містечку Сновську, ми не забували і про домашніх тварин, які тому й домашні, що мають жити вдома, а не на вулицях.
Нещодавно у світі відзначився Всесвітній день домашніх тварин. Основні заходи до цієї дати спрямовані саме на захист наших улюбленців. Адже дійсно «ми відповідальні за тих, кого приручили».
Ольга ДОВБИШ
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