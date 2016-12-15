Зима і сніг

Понеділок, 12 грудня. Напередодні зима всерйоз узялася за наш район. Вночі сніг добряче припорошив Сновщину. Зранку, вийшовши на вулицю, мешканці міста почали протоптували стежки ногами, а машини „втрамбували” біле покривало на автошляхах. Потім уже можна було помітити і трактори, які звільняли територію центральної площі від заметів. Мимоволі подумалося: а яка ситуація в селах?
Леонід Мороз,
Єлінський сільський голова:
– Сніг у Єліному випав чималий, та ж ми, жартома кажучи, живемо на півночі району, то тут має бути холодніше. Але якщо серйозно, то сніговий покрив – середній. Ми до оповідня зачекали, доки точно стало ясно, що опадів більше не буде, і вже тоді взялися ладнати техніку. В одного місцевого господаря є трактор, а ківш ми ще торік змайстрували силами громади. Словом, розчистити вулиці буде чим. Загалом же стан справ – як завжди. Машина з хлібом до села доїхала, продукти є. Єдине – шкільний автобус не прибув, щоб відвезти дітей на навчання у Тур’ю. Тобто автошлях до Єліного треба розчистити більш ретельно.
Тамара Семенок,
Рогізківський сільський голова:
- Добрий сніг у нас ішов у ніч з неділі на понеділок. Але, слава Богу, жодних надзвичайних прикрощів із собою не приніс. Транспорт ходить, щоправда, коли така дорога – велосипедом уже не поїдеш. Близько опівдня основні вулиці села почав чистити гусеничний трактор СТОВ „Щорссільгоспсервіс”. Хліб у Рогізки завезений, автотрасу теж чистять.
Тетяна Лисенко,
Смяцький сільський голова:
– У нашому селі зима вже показала свою силу, подекуди утворилися чималі замети, майже по коліна. Але на допомогу прийшов фермер Олександр Масляний. Він своїм трактором вправно почистив вулиці там, де ми його попрохали це зробити. Впорався ще до обіду. Велике йому за це спасибі.
Підготував Олег МІРОШНИЧЕНКО
А в Іванівці дорогу вкатали лісовози
З одного боку добре, а з іншого – не дуже, коли селами туди-сюди їздять лісовози. Останній снігопад сільчанам з Іванівки, Софіївки, Глибокого Рогу довів: ці великі вантажівки можуть і добру справу зробити. Так і відбулося. Машини з лісом вкатали проїжджі частини доріг так добре, що ними можна і легко ходити, і легко курсувати велосипедами. Люди таким варіантом покращення їхнього благоустрою задоволені. Що поробиш? За словами сільського голови Р.Циганка, стан доріг знаходиться під його постійним контролем.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Леонід Мороз,
Єлінський сільський голова:
– Сніг у Єліному випав чималий, та ж ми, жартома кажучи, живемо на півночі району, то тут має бути холодніше. Але якщо серйозно, то сніговий покрив – середній. Ми до оповідня зачекали, доки точно стало ясно, що опадів більше не буде, і вже тоді взялися ладнати техніку. В одного місцевого господаря є трактор, а ківш ми ще торік змайстрували силами громади. Словом, розчистити вулиці буде чим. Загалом же стан справ – як завжди. Машина з хлібом до села доїхала, продукти є. Єдине – шкільний автобус не прибув, щоб відвезти дітей на навчання у Тур’ю. Тобто автошлях до Єліного треба розчистити більш ретельно.
Тамара Семенок,
Рогізківський сільський голова:
- Добрий сніг у нас ішов у ніч з неділі на понеділок. Але, слава Богу, жодних надзвичайних прикрощів із собою не приніс. Транспорт ходить, щоправда, коли така дорога – велосипедом уже не поїдеш. Близько опівдня основні вулиці села почав чистити гусеничний трактор СТОВ „Щорссільгоспсервіс”. Хліб у Рогізки завезений, автотрасу теж чистять.
Тетяна Лисенко,
Смяцький сільський голова:
– У нашому селі зима вже показала свою силу, подекуди утворилися чималі замети, майже по коліна. Але на допомогу прийшов фермер Олександр Масляний. Він своїм трактором вправно почистив вулиці там, де ми його попрохали це зробити. Впорався ще до обіду. Велике йому за це спасибі.
Підготував Олег МІРОШНИЧЕНКО
А в Іванівці дорогу вкатали лісовози
З одного боку добре, а з іншого – не дуже, коли селами туди-сюди їздять лісовози. Останній снігопад сільчанам з Іванівки, Софіївки, Глибокого Рогу довів: ці великі вантажівки можуть і добру справу зробити. Так і відбулося. Машини з лісом вкатали проїжджі частини доріг так добре, що ними можна і легко ходити, і легко курсувати велосипедами. Люди таким варіантом покращення їхнього благоустрою задоволені. Що поробиш? За словами сільського голови Р.Циганка, стан доріг знаходиться під його постійним контролем.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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