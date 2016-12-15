Святий Миколай – приклад доброчинності та милосердя

Святий Миколай – це дух щастя, який приходить з безкорисливих дарунків тим, кого ми любимо, про кого піклуємось і хто їх потребує. Для того, щоб цей дух прийшов у День Святого Миколая до кожної дитини, яка обділена достатком чи здоров’ям, увагою чи теплом, традиційно спільно з редакцією районної газети «Промінь» проводимо акцію доброчинності «Миколай про тебе не забуде».
У цей нелегкий, напружений та трагічний період для України не можна забувати про дітей, які і є майбутнім країни. Діткам потрібно дарувати віру в добро, чудеса і світлі моменти, незалежно від ситуації в країні. Адже труднощі світу дорослих не повинні захмарювати щасливі миті дитинства, одним із символів якого є день Святого Миколая. Звертаємося до чуйних людей безкорисливо присвятити свій час для того, щоб допомогти Святому Миколаю прийти безпосередньо до дітей, до яких Чудотворцю самостійно складно знайти дорогу.
З 19 грудня по 29 грудня у нашій школі-інтернаті буде проходити декада новорічних клопотів «В очікуванні новорічних чудес». Вихованці в очікуванні святкових заходів, маскараду, приємних сюрпризів, солодощів.
Але найбільше чекають приходу Святого Миколая вихованці дошкільної групи «Капітошка». Малюки вже радіють зимі, білому снігу, санчатам.
З радісною усмішкою на обличчі на порозі дошкільної групи зустрічає Сергійко – маленький Чомучка. З вуст хлопчини лунають питання «Як?», «Чому?», «Навіщо?». Здається, Сергія цікавить все. Зараз він хворіє і знаходиться у лікарні. Має Миколай йому принести торбину здоров’я. А для відповідей на всі запитання для п’ятирічного всезнайки – цікаві дитячі книжки.
До найочікуванішого дитячого зимового свята залишилися лічені дні, та від усіх нас залежить, чи не згасне віра у диво та добро у серцях дітей.
Дениско – трирічний малюк зі світлими оченятами, дуже кумедний і добрий. До всіх дорослих звертається «Няня». З дітками товаришує, грає. Нехай Дениско порадіє солодощам та іграшковій машинці.
Анюта – майбутня зірочка сцени, її очікують перші ролі у шкільних театральних дійствах. Старші брати і сестра навчаються в школі-інтернаті, граються з нею, піклуються. Чотирирічна дівчинка гарно рахує до 10, переказує казки, вивчила колядки та щедрівки. Аня охоче грає з ляльками та сервірує для них стіл дитячим посудом.
Веронічка - говірлива дівчинка, цікавий співрозмовник. Від Вероніки випромінюються тепло і ласка, якими вона охоче ділиться з оточуючими. Дівчина має гарну пам`ять, вивчила гімн України. Для її розвитку необхідні розвивальні ігри, книжки.
Заходьте до школи-інтернату на гостини 19 грудня 2016 року о 13.00, приєднуйтесь до акції доброчинності «Миколай про тебе не забуде».
У цей нелегкий, напружений та трагічний період для України не можна забувати про дітей, які і є майбутнім країни. Діткам потрібно дарувати віру в добро, чудеса і світлі моменти, незалежно від ситуації в країні. Адже труднощі світу дорослих не повинні захмарювати щасливі миті дитинства, одним із символів якого є день Святого Миколая. Звертаємося до чуйних людей безкорисливо присвятити свій час для того, щоб допомогти Святому Миколаю прийти безпосередньо до дітей, до яких Чудотворцю самостійно складно знайти дорогу.
З 19 грудня по 29 грудня у нашій школі-інтернаті буде проходити декада новорічних клопотів «В очікуванні новорічних чудес». Вихованці в очікуванні святкових заходів, маскараду, приємних сюрпризів, солодощів.
Але найбільше чекають приходу Святого Миколая вихованці дошкільної групи «Капітошка». Малюки вже радіють зимі, білому снігу, санчатам.
З радісною усмішкою на обличчі на порозі дошкільної групи зустрічає Сергійко – маленький Чомучка. З вуст хлопчини лунають питання «Як?», «Чому?», «Навіщо?». Здається, Сергія цікавить все. Зараз він хворіє і знаходиться у лікарні. Має Миколай йому принести торбину здоров’я. А для відповідей на всі запитання для п’ятирічного всезнайки – цікаві дитячі книжки.
До найочікуванішого дитячого зимового свята залишилися лічені дні, та від усіх нас залежить, чи не згасне віра у диво та добро у серцях дітей.
Дениско – трирічний малюк зі світлими оченятами, дуже кумедний і добрий. До всіх дорослих звертається «Няня». З дітками товаришує, грає. Нехай Дениско порадіє солодощам та іграшковій машинці.
Анюта – майбутня зірочка сцени, її очікують перші ролі у шкільних театральних дійствах. Старші брати і сестра навчаються в школі-інтернаті, граються з нею, піклуються. Чотирирічна дівчинка гарно рахує до 10, переказує казки, вивчила колядки та щедрівки. Аня охоче грає з ляльками та сервірує для них стіл дитячим посудом.
Веронічка - говірлива дівчинка, цікавий співрозмовник. Від Вероніки випромінюються тепло і ласка, якими вона охоче ділиться з оточуючими. Дівчина має гарну пам`ять, вивчила гімн України. Для її розвитку необхідні розвивальні ігри, книжки.
Заходьте до школи-інтернату на гостини 19 грудня 2016 року о 13.00, приєднуйтесь до акції доброчинності «Миколай про тебе не забуде».
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