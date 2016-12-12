Блог районної газети "Промінь". Сновський район
понедельник, 12 декабря 2016 г.
Вшануємо пам`ять
До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильські АЕС 14 грудня о 12.00 у м.Сновськ планується покладання квітів до Пам`ятного знаку ліквідаторам.
Автор:
Промінь
на
3:32
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