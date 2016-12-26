Грип наступає. Що треба знати, щоб від нього вберегтися?

На території Сновського району захворюваність на грип та ГРВІ почала активно зростати на 47 тижні року, Але поки що не перевищила епідпоріг. Загальна захворюваність на 50 тижні року склала 292 випадки (1209,6 на 100 тис. населення), є найвищою серед районів Чернігівської обл., відсоток захворівших на грип склав 8,6 % (25 випадків).
Серед захворілих – діти віком до 4 років (9,2 % ), діти до 18 років (42,2%). З метою переривання епідпроцесу і профілактики подальших захворювань на грип та ГРВІ серед школярів призупинявся навчальний процес в 11 навчальних закладах району. Сприйнятливість населення до грипу дуже висока, залежить від ступеню зміни вірусів. При появі нового штаму все населення виявляється неімунним. Джерелом інфекції є хвора людина (з останніх годин інкубаційного періоду по 4-5 день хвороби). Механізм передачі інфекції – повітряно-крапельний. Масовому розповсюдженню грипу сприяють хворі на легкі форми, особливо ті, хто недбало ставиться до свого здоров’я і до небезпеки зараження оточуючих. З краплями слизу із дихальних шляхів під час кашлю, чхання і розмови вірус розсіюється на кілька метрів від хворого. За короткий проміжок часу навколо хворого утворюється заражена зона з радіусом 2-3 метри. Віруси розмножуються надзвичайно швидко: при потраплянні однієї вірусної частини у верхні дихальні шляхи, вже під кінець першої доби їх кількість досягає 1023. Цим пояснюється короткий інкубаційний період (1-2 доби). Грип украй небезпечний своїми ускладненнями: легеневі (пневмонія, бронхіт). Саме пневмонія зумовлює найбільше смертей від грипу; верхніх дихальних шляхів і ЛОР-органів (отит, синусит, риніт, трахеїт); серцево-судинної системи (міокардит, перикардит) тощо. Основним заходом специфічної профілактики грипу є вакцинація. Імунітет утворюється через 2-3 тижні після вакцинації. Тривалість захисту залежить від індивідуальних особливостей і становить не менше 6-2 місяців. Щоб не захворіти на грип, крім проведення вакцинації, скористайтеся також порадами, а саме: уникайте скупчень людей; користуйтеся одноразовими масками; мийте руки; користуйтеся тільки одноразовими паперовими серветками і рушниками; ізолюйте хвору людину; прикривайте рот і ніс під час кашлю та чхання.
Дотримання цих елементарних правил суттєво підвищує ваші шанси уникнути небезпечного захворювання і зберегти життя вам і людям, що знаходяться поруч.
Л.ПЕРВАКОВА, лікарепідеміолог РЛВ
Серед захворілих – діти віком до 4 років (9,2 % ), діти до 18 років (42,2%). З метою переривання епідпроцесу і профілактики подальших захворювань на грип та ГРВІ серед школярів призупинявся навчальний процес в 11 навчальних закладах району. Сприйнятливість населення до грипу дуже висока, залежить від ступеню зміни вірусів. При появі нового штаму все населення виявляється неімунним. Джерелом інфекції є хвора людина (з останніх годин інкубаційного періоду по 4-5 день хвороби). Механізм передачі інфекції – повітряно-крапельний. Масовому розповсюдженню грипу сприяють хворі на легкі форми, особливо ті, хто недбало ставиться до свого здоров’я і до небезпеки зараження оточуючих. З краплями слизу із дихальних шляхів під час кашлю, чхання і розмови вірус розсіюється на кілька метрів від хворого. За короткий проміжок часу навколо хворого утворюється заражена зона з радіусом 2-3 метри. Віруси розмножуються надзвичайно швидко: при потраплянні однієї вірусної частини у верхні дихальні шляхи, вже під кінець першої доби їх кількість досягає 1023. Цим пояснюється короткий інкубаційний період (1-2 доби). Грип украй небезпечний своїми ускладненнями: легеневі (пневмонія, бронхіт). Саме пневмонія зумовлює найбільше смертей від грипу; верхніх дихальних шляхів і ЛОР-органів (отит, синусит, риніт, трахеїт); серцево-судинної системи (міокардит, перикардит) тощо. Основним заходом специфічної профілактики грипу є вакцинація. Імунітет утворюється через 2-3 тижні після вакцинації. Тривалість захисту залежить від індивідуальних особливостей і становить не менше 6-2 місяців. Щоб не захворіти на грип, крім проведення вакцинації, скористайтеся також порадами, а саме: уникайте скупчень людей; користуйтеся одноразовими масками; мийте руки; користуйтеся тільки одноразовими паперовими серветками і рушниками; ізолюйте хвору людину; прикривайте рот і ніс під час кашлю та чхання.
Дотримання цих елементарних правил суттєво підвищує ваші шанси уникнути небезпечного захворювання і зберегти життя вам і людям, що знаходяться поруч.
Л.ПЕРВАКОВА, лікарепідеміолог РЛВ
Комментариев нет:
Отправить комментарий