Коли дбати про людей – це обов’язок

На урочистих зборах з нагоди Дня місцевого самоврядування дійсно хвилюючим і щирим моментом стало нагородження Чепелівського сільського голови М.І. Мороз Почесною грамотою обласної ради.
Марію Іванівну ніхто не попередив про цю відзнаку, тож така приємна несподіванка викликала в неї хвилю справжніх емоцій. У короткому коментарі для „Променя” нагороджена була небагатослівною. І, серед іншого, скромно зауважила: „Працюючи сільським головою, я ніколи і не думала про якісь нагороди. Просто - виконувала свою повсякденну роботу, прагнучи до того, щоб зробити життя у селі кращим”.
Загалом участь у зібранні взяли міський і сільські голови, працівники органів самоврядування. Голова облради Ігор Вдовенко, голова райдержадміністрації Валерій Радібеда, голова райради Павло Мірошниченко виконали місію нагородження тих, хто займає активну позицію в життєдіяльності місцевої громади і на практиці стверджує принципи реального народовладдя. (Список нагороджених „Промінь” опублікував минулого номера). Чимало теплих слів почули присутні на адресу тих наших земляків, які конкретними справами довели, що здатні дбати про людей і впроваджувати реформи в системі самоврядування.
Фото Олега МІРОШНИЧЕНКА
Марію Іванівну ніхто не попередив про цю відзнаку, тож така приємна несподіванка викликала в неї хвилю справжніх емоцій. У короткому коментарі для „Променя” нагороджена була небагатослівною. І, серед іншого, скромно зауважила: „Працюючи сільським головою, я ніколи і не думала про якісь нагороди. Просто - виконувала свою повсякденну роботу, прагнучи до того, щоб зробити життя у селі кращим”.
Загалом участь у зібранні взяли міський і сільські голови, працівники органів самоврядування. Голова облради Ігор Вдовенко, голова райдержадміністрації Валерій Радібеда, голова райради Павло Мірошниченко виконали місію нагородження тих, хто займає активну позицію в життєдіяльності місцевої громади і на практиці стверджує принципи реального народовладдя. (Список нагороджених „Промінь” опублікував минулого номера). Чимало теплих слів почули присутні на адресу тих наших земляків, які конкретними справами довели, що здатні дбати про людей і впроваджувати реформи в системі самоврядування.
Фото Олега МІРОШНИЧЕНКА
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