Трагедія в Чернігові

12 грудня обвалилася стіна в Чернігівському гуртожитку, розташованому по вул. Попудренка.
Причина обвалу – з`ясовується, а сумний наслідок – смерть дівчини, госпіталізація хлопця і значні пошкодження 8 квартир. Мер Чернігова Владислав Атрошенко розпорядився максимально швидко розселити мешканців понівеченого будинку в гуртожитках обласного центру і виплатити грошові компенсації усім постраждалим. Місто взяло на себе всі витрати, пов’язані з похованням дівчини. Догани отримали профільний заступник з питань ЖКГ та начальник управління.
Причина обвалу – з`ясовується, а сумний наслідок – смерть дівчини, госпіталізація хлопця і значні пошкодження 8 квартир. Мер Чернігова Владислав Атрошенко розпорядився максимально швидко розселити мешканців понівеченого будинку в гуртожитках обласного центру і виплатити грошові компенсації усім постраждалим. Місто взяло на себе всі витрати, пов’язані з похованням дівчини. Догани отримали профільний заступник з питань ЖКГ та начальник управління.
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