Дитячий футбол

Минулого тижня вихованці нашої спортшколи (2007, 2008, 2009 рр.н.) стали учасниками міжобласного футбольного турніру в Конотопі. За перемогу змагалися дві місцеві команди і гості з Києва, Сновська, Борзни та Глухова.
Як розповів „Променю” тренер ДЮСШ Олександр Кухаренко, змагання тривали три дні. У стартовому матчі наші спортсмени поступилися суперникам з Борзни – 2:3. Для майже усіх хлопців це був дебют у турнірі такого рівня. Вони пропустили два швидкі голи, але потім знайшли в собі сили провести дві вдалі атаки. Хоча надалі їм відверто не щастило – тричі після їхніх ударів м’яч влучав у штангу. Словом, програли. Але в наступній зустрічі команда зі Сновська здобула переконливу перемогу над „Шахтарем” з Конотопа – 8:1. Натомість гра проти представників конотопської ДЮСШ виявилася невдалою – 1:7. Разом з цим чимало позитивних емоцій викликало справжнє протистояння з глухівчанами. Ця зустріч, за загальним визнанням, стала кращою на турнірі. Футболісти зі Сновська спочатку вели в рахунку – 3:0, проте конкуренти з часом відновили перевагу. І тут наша команда продемонструвала справжню волю до перемоги і на останній хвилині провела вирішальний м’яч у ворота представників Глухова. Завершальні ігри – проти київських спортколективів „Єдність-1” і „Єдність-2” завершилися на корись гостей зі столиці – 5:2 і 5:1, відповідно. У підсумку команда Сновської спортшколи посіла п’яте місце. Кращим бомбардиром став Кирило Довгаль, забивши 14 голів. За рішенням тренерської ради його визнано другим за майстерністю гравцем турніру. Поїздка на змагання відбулася за кошти батьків юних спортсменів.
Як розповів „Променю” тренер ДЮСШ Олександр Кухаренко, змагання тривали три дні. У стартовому матчі наші спортсмени поступилися суперникам з Борзни – 2:3. Для майже усіх хлопців це був дебют у турнірі такого рівня. Вони пропустили два швидкі голи, але потім знайшли в собі сили провести дві вдалі атаки. Хоча надалі їм відверто не щастило – тричі після їхніх ударів м’яч влучав у штангу. Словом, програли. Але в наступній зустрічі команда зі Сновська здобула переконливу перемогу над „Шахтарем” з Конотопа – 8:1. Натомість гра проти представників конотопської ДЮСШ виявилася невдалою – 1:7. Разом з цим чимало позитивних емоцій викликало справжнє протистояння з глухівчанами. Ця зустріч, за загальним визнанням, стала кращою на турнірі. Футболісти зі Сновська спочатку вели в рахунку – 3:0, проте конкуренти з часом відновили перевагу. І тут наша команда продемонструвала справжню волю до перемоги і на останній хвилині провела вирішальний м’яч у ворота представників Глухова. Завершальні ігри – проти київських спортколективів „Єдність-1” і „Єдність-2” завершилися на корись гостей зі столиці – 5:2 і 5:1, відповідно. У підсумку команда Сновської спортшколи посіла п’яте місце. Кращим бомбардиром став Кирило Довгаль, забивши 14 голів. За рішенням тренерської ради його визнано другим за майстерністю гравцем турніру. Поїздка на змагання відбулася за кошти батьків юних спортсменів.
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