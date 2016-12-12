Фестиваль надії

Минулого тижня у м.Добруш Гомельської обл. (Білорусь) відбувся VI Міжнародний фестиваль творчості людей з обмеженими можливостями «Ми разом!» Представляли Україну на ньому вихованці клубу «Повір у себе» (керівник Д.Данильченко) районного Центру дитячої та юнацької творчості.
Даша Міщенко, як і завжди, в своїх піснях закликала любити рідний край, свою Батьківщину. Антон Шевченко вдало дебютував у номінації «Художнє читання», продекламувавши перед глядачами вірш «Рідна хата». Хореографічна композиція «Дитинства світ», яку Поліна та Настя Стрижак виконали зі своїм керівником О.Скотаренко, викликала підтримку всього залу, адже йшлося в ній про добро, найкращих друзів і чарівний світ дитинства.
Учасники фестивалю отримали безліч позитивних емоцій та вражень від теплого прийому та виступу інших учасників, повернулися додому з подарунками та дипломами.
Батьки дітей та керівництво закладу щиро дякують благодійному фонду «Майбутнє Чернігівщини», адже всі фінансові витрати (оформлення документів, страхування, харчування, костюми, видатки на проїзд тощо) здійснено за кошти від отриманого гранту. Також велика подяка державному нотаріусу Т.П.Васильченко, яка, не рахуючись зі своїм часом, завжди приходить на допомогу.
Даша Міщенко, як і завжди, в своїх піснях закликала любити рідний край, свою Батьківщину. Антон Шевченко вдало дебютував у номінації «Художнє читання», продекламувавши перед глядачами вірш «Рідна хата». Хореографічна композиція «Дитинства світ», яку Поліна та Настя Стрижак виконали зі своїм керівником О.Скотаренко, викликала підтримку всього залу, адже йшлося в ній про добро, найкращих друзів і чарівний світ дитинства.
Учасники фестивалю отримали безліч позитивних емоцій та вражень від теплого прийому та виступу інших учасників, повернулися додому з подарунками та дипломами.
Батьки дітей та керівництво закладу щиро дякують благодійному фонду «Майбутнє Чернігівщини», адже всі фінансові витрати (оформлення документів, страхування, харчування, костюми, видатки на проїзд тощо) здійснено за кошти від отриманого гранту. Також велика подяка державному нотаріусу Т.П.Васильченко, яка, не рахуючись зі своїм часом, завжди приходить на допомогу.
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