Фестиваль „Моя долонька” скликає друзів

28 грудня о 10-ій год. у приміщенні РБК пройде благодійний фестиваль „Моя долонька”,
організований районним молодіжним громадським об’єднанням. На Сновщині його очолює учень ВПУЛГ Богдан Дорохов. Подібний фестиваль проводиться вперше і покликаний залучити до участі дітей та молодь. Телефон координатора (073) 4979791.
організований районним молодіжним громадським об’єднанням. На Сновщині його очолює учень ВПУЛГ Богдан Дорохов. Подібний фестиваль проводиться вперше і покликаний залучити до участі дітей та молодь. Телефон координатора (073) 4979791.
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