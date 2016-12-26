Для тих, хто вірить і сподівається

Хто вірить і сподівається – до того приходить Чудотворець Миколай. До Cвята Миколая в Щорській школі-інтернаті готувалися заздалегідь.
Цілий тиждень приділили благодійності та піклуванню про дітей. Спільно з районною газетою «Промінь» активізували щорічну акцію «Святий Миколай – приклад доброчинності та милосердя». Зверталися до небайдужих жителів міста з проханням здійснити дитячу мрію наймолодших вихованців групи «Капітошка». Малюки вперше відвідували свято мрій та чудес. Вони отримали від гостей іграшки, машинки, дитячий посуд, пазли, конструктор, книжки, м’яч. Вранці, 19 грудня, всі вихованці під подушками знайшли солодкий подарунок.
Загальношкільне дійство «Любий отче Миколаю, ти прийди до нас із раю» зібрало у святковій залі чимало гостей. Вперше до нашого закладу прийшли привітати малечу наші колеги з вищого професійного училища лісового господарства.
Директор училища Лариса Олексіївна Дубина пригостила дітей солодкими подарунками, фруктами. Керівник ДП „Сосницярайагролісгосп” Анатолій Петрович Дубина адресував іграшки від Святого Миколая дітям, які найбільше вірять і шанують Миколая. Комісар Щорського райвійськкомату Ігор Володимирович Батюк звернувся до вихованців з теплими словами добра і любові, побажаннями мирного неба і пригостив солодкими виробами Щорського заводу продтоварів. У черзі нести добро і радість дітям вишикувались служителі Свято-Миколаївської церкви. Отець Павло кожній дитині вручив набір цукерок. Свято було театрально насиченим та музичним. Всі щиро аплодували вихованцям, педагогу-організатору Н.А. Левчановській, вихователю Н.А. Кайнозі за підготовку і проведення чудової вистави.
Друга частина святкового дня принесла несподіванку від наших друзів – Благодійного фонду «Арко Іріс». Іспанські благодійники надіслали для вихованців школи-інтернату посилки з необхідними речами.
Цілий тиждень приділили благодійності та піклуванню про дітей. Спільно з районною газетою «Промінь» активізували щорічну акцію «Святий Миколай – приклад доброчинності та милосердя». Зверталися до небайдужих жителів міста з проханням здійснити дитячу мрію наймолодших вихованців групи «Капітошка». Малюки вперше відвідували свято мрій та чудес. Вони отримали від гостей іграшки, машинки, дитячий посуд, пазли, конструктор, книжки, м’яч. Вранці, 19 грудня, всі вихованці під подушками знайшли солодкий подарунок.
Загальношкільне дійство «Любий отче Миколаю, ти прийди до нас із раю» зібрало у святковій залі чимало гостей. Вперше до нашого закладу прийшли привітати малечу наші колеги з вищого професійного училища лісового господарства.
Директор училища Лариса Олексіївна Дубина пригостила дітей солодкими подарунками, фруктами. Керівник ДП „Сосницярайагролісгосп” Анатолій Петрович Дубина адресував іграшки від Святого Миколая дітям, які найбільше вірять і шанують Миколая. Комісар Щорського райвійськкомату Ігор Володимирович Батюк звернувся до вихованців з теплими словами добра і любові, побажаннями мирного неба і пригостив солодкими виробами Щорського заводу продтоварів. У черзі нести добро і радість дітям вишикувались служителі Свято-Миколаївської церкви. Отець Павло кожній дитині вручив набір цукерок. Свято було театрально насиченим та музичним. Всі щиро аплодували вихованцям, педагогу-організатору Н.А. Левчановській, вихователю Н.А. Кайнозі за підготовку і проведення чудової вистави.
Друга частина святкового дня принесла несподіванку від наших друзів – Благодійного фонду «Арко Іріс». Іспанські благодійники надіслали для вихованців школи-інтернату посилки з необхідними речами.
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