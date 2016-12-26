Все у нас буде добре!

Сьогодні вийшов на балкон і усвідомив: „А вже ж на повну катушку наступає Новий рік!” І подумалося: „А життя ж продовжується!” І, не дивлячись на кризу, „розбірки” у вищих ешелонах влади, акції протесту, незрозумілості з АТО, страхіття, надруковані перед виборами в деяких агітках на кшталт „Голос Сновська”, не дивлячись на усе це, Новий рік наближається, його ходу вже чутно скрізь!
Подивився я з висоти свого третього поверху, побачив новорічну ялинку, встановлену біля РБК, і упевнено сказав собі: „Краса ж яка!” Захотілося на вулицю, і я пішов погуляти містом. А в голові одне: „Яка краса!” Лише б люди випромінювали добро і приязнь. І щоб усміхались! І щоб плакали менше. А якщо б і плакали, то тільки від раптового щастя. І щоб голубим було небо цілих 360 днів, а решту п’ять – нехай дощ, грім, хурделиця й мороз. Аби тільки погода на настрій не впливала, а теми для розмов були приємнішими. І щоб влада більше думала про людей, щоб настало добре фінансове підгрутя для створеної Сновської об’єднаної територіальної громади, і щоб нові депутати завжди чули і бачили людей. І щоб чистою була річка Снов, і щоб зарплати і пенсії підвищили й платили вчасно. І можна було б ще більше радіти, коли б у кожного була власна квартира, щоб по сусідству жили батьки, і обов’язково мали непогане здоров’я. І щоби разом з ними й іншими найдорожчими людьми зустріти Новий рік. А так, власне, все одно де жити, на якій вулиці, на якому поверсі. Бо ж живемо у найкращому на планеті місті – Сновськ, бо ми – найкращі у світі люди.
Подивіться навколо себе! Усміхніться! Матусі зі своїми чадами гуляють біля Новорічної ялинки. І сміються, і весело щебечуть. Усі красиво вдягнені і взуті. А це значить, що є у нас майбутнє, що все буде добре. Звісно, коли захочемо. З Новим роком!
З любов’ю – ваш Георгій ЛЕПНЮК
Подивився я з висоти свого третього поверху, побачив новорічну ялинку, встановлену біля РБК, і упевнено сказав собі: „Краса ж яка!” Захотілося на вулицю, і я пішов погуляти містом. А в голові одне: „Яка краса!” Лише б люди випромінювали добро і приязнь. І щоб усміхались! І щоб плакали менше. А якщо б і плакали, то тільки від раптового щастя. І щоб голубим було небо цілих 360 днів, а решту п’ять – нехай дощ, грім, хурделиця й мороз. Аби тільки погода на настрій не впливала, а теми для розмов були приємнішими. І щоб влада більше думала про людей, щоб настало добре фінансове підгрутя для створеної Сновської об’єднаної територіальної громади, і щоб нові депутати завжди чули і бачили людей. І щоб чистою була річка Снов, і щоб зарплати і пенсії підвищили й платили вчасно. І можна було б ще більше радіти, коли б у кожного була власна квартира, щоб по сусідству жили батьки, і обов’язково мали непогане здоров’я. І щоби разом з ними й іншими найдорожчими людьми зустріти Новий рік. А так, власне, все одно де жити, на якій вулиці, на якому поверсі. Бо ж живемо у найкращому на планеті місті – Сновськ, бо ми – найкращі у світі люди.
Подивіться навколо себе! Усміхніться! Матусі зі своїми чадами гуляють біля Новорічної ялинки. І сміються, і весело щебечуть. Усі красиво вдягнені і взуті. А це значить, що є у нас майбутнє, що все буде добре. Звісно, коли захочемо. З Новим роком!
З любов’ю – ваш Георгій ЛЕПНЮК
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