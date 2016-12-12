Ще один крок до зірок

Районний центр дитячої та юнацької творчості вже давно став місцем проведення фестивалю дітей та молоді з обмеженими можливостями. Цей захід має назву „Крок до зірок”, а його куратором є керівник клубу „Повір у себе” Діана Данильченко.
Як розповіла „Променю” директор РЦ ДЮТ Наталія Скотаренко, учасниками фестивалю цього разу стали 25 дітей та підлітків. Вони підготували виставку своїх творчих робіт – виробів із бісеру, паперу, картону, природного матеріалу тощо. Окремо були представлені хореографічні, вокальні, театральні номери, художнє читання. Любов до Вітчизни і рідної хати була провідною темою творів і виступів учасників фестивалю.
На захід завітали гості – депутат облради Олег Хасенко, голова райради Павло Мірошниченко, депутат райради Леонід Іванов, міський голова Олександр Медведьов, секретар міськради Наталія Самойлова, депутат міськради Наталія Андрущенко. Вони передали дітям подарунки і ласощі. А матері Олександри Довбиш Олег Хасенко, Леонід Іванов та Наталія Андрущенко вручили фінансову допомогу на реабілітацію.
Підсумовуючи проведення фестивалю, Наталія Скотаренко також подякувала другу і постійному спонсору РЦДЮТ – будівельній компанії „Євродім” з Києва, а ще – надійному партнеру, благодійному фонду „Майбутнє Чернігівщини”. Усі разом вони роблять дуже важливу і хорошу справу – допомагають дітям з обмеженими можливостями відчути себе ближчими до звичного життя. Життя, в якому є місце для творчості, добра і щирих усмішок.
Як розповіла „Променю” директор РЦ ДЮТ Наталія Скотаренко, учасниками фестивалю цього разу стали 25 дітей та підлітків. Вони підготували виставку своїх творчих робіт – виробів із бісеру, паперу, картону, природного матеріалу тощо. Окремо були представлені хореографічні, вокальні, театральні номери, художнє читання. Любов до Вітчизни і рідної хати була провідною темою творів і виступів учасників фестивалю.
На захід завітали гості – депутат облради Олег Хасенко, голова райради Павло Мірошниченко, депутат райради Леонід Іванов, міський голова Олександр Медведьов, секретар міськради Наталія Самойлова, депутат міськради Наталія Андрущенко. Вони передали дітям подарунки і ласощі. А матері Олександри Довбиш Олег Хасенко, Леонід Іванов та Наталія Андрущенко вручили фінансову допомогу на реабілітацію.
Підсумовуючи проведення фестивалю, Наталія Скотаренко також подякувала другу і постійному спонсору РЦДЮТ – будівельній компанії „Євродім” з Києва, а ще – надійному партнеру, благодійному фонду „Майбутнє Чернігівщини”. Усі разом вони роблять дуже важливу і хорошу справу – допомагають дітям з обмеженими можливостями відчути себе ближчими до звичного життя. Життя, в якому є місце для творчості, добра і щирих усмішок.
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