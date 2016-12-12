Вже два роки минуло, відколи День Збройних Сил України став дійсно всенародним святом

Війна, яка прийшла на нашу землю, назавжди змінила життя держави. Тривалий період бойових дій показав, що українська армія – це не товстопузі генерали, не ситі тиловики на складах, не безглузда муштра на плацу і клоунські аксельбанти на уніформі деяких „дембелів”. Наше військо – це незламні, загартовані у битвах і сильні духом солдати. Професіонали, здатні здобути перемогу над будь-яким ворогом. Вони зазвичай були простими людьми у мирному житті, але російська військова інтервенція засвідчила: в українців відроджується споконвічна готовність до супротиву і любов до зброї. А ще для них надзвичайно важливим є вірність Вітчизні. І тому коли громадяни кажуть „Слава Україні, слава нашій армії” – вони промовляють такі слова щиро і з великою повагою.
У понеділок зал районного Будинку культури став місцем проведення урочистостей з нагоди Дня Збройних Сил. З привітальною промовою до військовослужбовців та громадськості звернувся голова райдержадміністрації Валерій Радібеда. А потім виконав приємну місію – вручив Почесні грамоти райдержадміністрації Альоні Васько – головному спеціалісту військового обліку райвійськкомату, Руслану Анопрієнку – офіцеру мобілізаційного відділення райвійськкомату, Олександру Довбишу – начальнику караулу пожежно-рятувальної частини, Михайлу Киянову – командиру відділення пожежно-рятувальної частини, Ірині Корінь – інспектору відділу прикордонної служби „Сновськ”, Сергію Дікусару – начальнику відділення ДПС, Віталію Чугаю – старшому техніку ДПС. Надалі заступник голови райради Іван Орда передав Почесні грамоти райради Олені Бережній – головному спеціалісту райвійськкомату, Павлу Кухаренку – молодшому спеціалісту райвійськкомату, Ігорю П’ятковському – водію пожежно-рятувальної частини, Сергію Помісячному – пожежному-рятувальнику ДПРЧ.
Зворушливо виглядало нагородження ветерана війни Руслана Івановича Юсухна ювілейною медаллю до Дня визволення України від фашистських загарбників. Також пам’ятні медалі „25 років Незалежності України” від голови РДА Валерія Радібеди отримали начальник пожежно-рятувальної частини Роман Силенко і районний військовий комісар Ігор Батюк. Потім надійшла черга оголошувати про відзнаки міськради. Хвилю гордощів у присутніх викликала церемонія вшанування великої групи учасників бойових дій на сході нашої держави. Отримуючи нагороди, вони щиро виявляли свої емоції, вигукуючи „Слава Україні!” та „Служу українському народу!”
Мер міста Олександр Медведьов широкими дружніми обіймами привітав районного військового комісара Ігоря Батюка з врученням ще однієї медалі – до ювілею Збройних Сил. У свою чергу Ігор Батюк зачитав наказ, згідно з яким міський голова Олександр Медведьов і голова райдержадміністрації Валерій Радібеда за вагомий внесок у зміцнення обороноздатності країни нагороджуються грамотами ОВК.
Присутні на зібранні вшанували хвилиною мовчання тих наших співвітчизників, які полягли на полі бою, захищаючи свій народ і державу. Також наші земляки виявили глибоку шану присутній у залі РБК матері загиблого танкіста із Займища – Юрія Костюченка. Таким чином підтвердився відомий вислів – „Герої не вмирають!” Адже й справді – людина живе стільки, скільки лишається живою пам’ять про неї.
Після завершення офіційної частини урочистих зборів розпочався тематичний концерт, підготований творчими колективами нашого району.
Олег МІРОШНИЧЕНКО, фото автора
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