Сновськ відвідали перші посадовці області

Про об’єднання громад, підвищення ефективності господарювання
Минулої п’ятниці голови Чернігівської ОДА й облради провели у нашому Сновську велику громадську приймальню, головною темою якої стало добровільне об’єднання територіальних громад.
На поширене запитання, яке продовжує залишатися на слуху і у молоді, і у людей старшого покоління на кшталт „До чого призведе процес децентралізації?” губернатор Валерій Куліч відповів так: „Фактично ми живемо за адміністративно-територіальним устроєм, сформованим ще за радянських часів. В області функціонують 22 райони, 590 сільських і селищних рад. За останній час населення Чернігівщини зменшилося майже на 550 тисяч і нині становить один мільйон сорок тисяч. Ми, як держава з такою структурою, далі рухатися не можемо. Тож для нашої області, однієї з найбільших за територією, об’єднання громад - це ідеальний варіант, який дасть можливість поліпшити інфраструктуру і залучити додаткові кошти на розвиток”.
Загалом зустріч у Сновську проходила досить активно й емоційно. Людей хвилювала ціла низка питань, які вони озвучували біля мікрофонів у залі, адресуючи здебільшого Валерію Кулічу й Ігорю Вдовенку. Відповіді лунали відразу, причому чіткі, аргументовані. Серед головного, що порушувалося, - доля частини лісового фонду „Облагролісу”, майбутнє райдержадміністрації та райради, стан доріг та хід їх ремонту, підхід до нарахування та надання субсидій тощо.
Учасники громадської приймальні не оминули увагою і популістські заяви окремих політичних діячів щодо об’єднання територіальних громад. Голова ОДА на це зреагував наступним чином: „У нас дуже заполітизоване суспільство і, на жаль, партійні інтереси та прапори інколи вище державних пріоритетів. А на передньому плані мусять бути економічні й господарські питання, а не партійні амбіції чи популізм, - сказав В.П. Куліч.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото Леоніда ШЛОМИ
Минулої п’ятниці голови Чернігівської ОДА й облради провели у нашому Сновську велику громадську приймальню, головною темою якої стало добровільне об’єднання територіальних громад.
На поширене запитання, яке продовжує залишатися на слуху і у молоді, і у людей старшого покоління на кшталт „До чого призведе процес децентралізації?” губернатор Валерій Куліч відповів так: „Фактично ми живемо за адміністративно-територіальним устроєм, сформованим ще за радянських часів. В області функціонують 22 райони, 590 сільських і селищних рад. За останній час населення Чернігівщини зменшилося майже на 550 тисяч і нині становить один мільйон сорок тисяч. Ми, як держава з такою структурою, далі рухатися не можемо. Тож для нашої області, однієї з найбільших за територією, об’єднання громад - це ідеальний варіант, який дасть можливість поліпшити інфраструктуру і залучити додаткові кошти на розвиток”.
Загалом зустріч у Сновську проходила досить активно й емоційно. Людей хвилювала ціла низка питань, які вони озвучували біля мікрофонів у залі, адресуючи здебільшого Валерію Кулічу й Ігорю Вдовенку. Відповіді лунали відразу, причому чіткі, аргументовані. Серед головного, що порушувалося, - доля частини лісового фонду „Облагролісу”, майбутнє райдержадміністрації та райради, стан доріг та хід їх ремонту, підхід до нарахування та надання субсидій тощо.
Учасники громадської приймальні не оминули увагою і популістські заяви окремих політичних діячів щодо об’єднання територіальних громад. Голова ОДА на це зреагував наступним чином: „У нас дуже заполітизоване суспільство і, на жаль, партійні інтереси та прапори інколи вище державних пріоритетів. А на передньому плані мусять бути економічні й господарські питання, а не партійні амбіції чи популізм, - сказав В.П. Куліч.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото Леоніда ШЛОМИ
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