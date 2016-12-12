3 грудня о 21 год. 29 хв. на ПЗЧ ДПРЧ м.Сновськ надійшло повідомлення про займання в господарчій будівлі у м.Сновськ по вул. Вишневій. Власник – 1987 р.н.
Горіла споруда дерев’яно-цегляна розміром 14 х 8 м, покрівля шиферна, освітлення електричне. Місце виникнення лиха – дровник. Вогнем пошкоджено покрівлю на площі 40 м2, перекриття на площі 12 м2 та стіни на площі 20 м2 . Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при облаштуванні електромережі. На гасіння залучалися 2 караули ДПРЧ (м.Сновськ). Завдяки вчасному виявленню пожежі (невідомий перехожий побачив заграву та повідомив сусідам), оперативним та чітким діям професійних вогнеборців пожежу ліквідовано, врятовано жилий будинок та сусідні споруди.
Р.СИЛЕНКО,
начальник пожежно-рятувальної частини
Горіла споруда дерев’яно-цегляна розміром 14 х 8 м, покрівля шиферна, освітлення електричне. Місце виникнення лиха – дровник. Вогнем пошкоджено покрівлю на площі 40 м2, перекриття на площі 12 м2 та стіни на площі 20 м2 . Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при облаштуванні електромережі. На гасіння залучалися 2 караули ДПРЧ (м.Сновськ). Завдяки вчасному виявленню пожежі (невідомий перехожий побачив заграву та повідомив сусідам), оперативним та чітким діям професійних вогнеборців пожежу ліквідовано, врятовано жилий будинок та сусідні споруди.
Р.СИЛЕНКО,
начальник пожежно-рятувальної частини
Комментариев нет:
Отправить комментарий