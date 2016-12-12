Волонтерські нагороди

Нещодавно у Чернігові відбулася церемонія вшанування тих мешканців області, які три роки тому взяли активну участь у Революції гідності та протидії російській військовій агресії.
Ініціатором вручення відзнак стали «Всеукраїнський союз ветеранів АТО» і „Жіноча волонтерська сотня”, відома своєю широкою допомогою бійцям українських військових формувань. Серед іншого було оголошено, що орденом „Лицарський хрест добровольця” нагороджено мешканця Сновська Вадима Платонова. Оскільки він зараз у складі батальйону особливого призначення „Чернігів” перебуває в зоні проведення антитерористичної операції під Маріуполем, то нагороду вручили його рідним.
Ініціатором вручення відзнак стали «Всеукраїнський союз ветеранів АТО» і „Жіноча волонтерська сотня”, відома своєю широкою допомогою бійцям українських військових формувань. Серед іншого було оголошено, що орденом „Лицарський хрест добровольця” нагороджено мешканця Сновська Вадима Платонова. Оскільки він зараз у складі батальйону особливого призначення „Чернігів” перебуває в зоні проведення антитерористичної операції під Маріуполем, то нагороду вручили його рідним.
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