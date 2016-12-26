Соціальна допомога

30 листопада 2016 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою внесено зміни до чотирьох порядків: надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, на догляд за ним; призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми; призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.
Передбачено єдиний підхід при визначенні права на призначення соціальної допомоги, а саме, для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку: першої групи - враховувати дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, чинного на відповідний місяць; другої групи - враховувати дохід на рівні трьох розмірів прожиткового мінімуму; третьої групи – враховувати дохід на рівні чотирьох розмірів прожиткового мінімуму. З метою спрощення процедури подання документів громадянами, прийнятою постановою вилучено довідку про склад сім’ї із переліку необхідних документів.
Крім цього, у «Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми», затвердженого постановою КМУ від 27.12.2001 року № 1751: розширено категорії жінок, незастрахованих у системі загальнообов’язкового державного страхування, які мають право на допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами; передбачено подання для призначення допомоги при народженні дитини заяви в електронній формі.
Передбачено єдиний підхід при визначенні права на призначення соціальної допомоги, а саме, для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку: першої групи - враховувати дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, чинного на відповідний місяць; другої групи - враховувати дохід на рівні трьох розмірів прожиткового мінімуму; третьої групи – враховувати дохід на рівні чотирьох розмірів прожиткового мінімуму. З метою спрощення процедури подання документів громадянами, прийнятою постановою вилучено довідку про склад сім’ї із переліку необхідних документів.
Крім цього, у «Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми», затвердженого постановою КМУ від 27.12.2001 року № 1751: розширено категорії жінок, незастрахованих у системі загальнообов’язкового державного страхування, які мають право на допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами; передбачено подання для призначення допомоги при народженні дитини заяви в електронній формі.
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