Як Святий Миколай до дитячої бібліотеки заходив

„Святий Миколай, до нас завітай!» - на годину духовності й народознавства до районної дитячої бібліотеки прийшли учні 1 класу ЗОШ №2 (вчителька Л.М. Крапивна).
Дітей на абонементі та в читальному залі зустріли яскраво вбрані ялинки - подарунки від депутата обласної ради Олега Хасенка, директора КП «Будматеріали» Людмили Пятківської та розгорнута літературно-ілюстративна виставка «На крилах зимових свят», презентацією якої розпочалося спілкування завідуючої бібліотекою Олени Уляненко з маленькими читайликами про свята зимового циклу та пов`язані зі ними народні звичаї й традиції. Потім діти розіграли сценки-ситуації з шкільного життя та сімейних стосунків, читали вірші, привітання зі святом благочинного церков району отця Павла, який розповів дітям багато цікавого з життя Святого Миколая й вручив кожному юному читачу солодкі подарунки, побажавши й надалі бути слухняними, гарно вчитися, щоб вирости достойними, добрими людьми.
«Святий Миколай іде – Різдво веде!»
Так працівники районного Будинку культури та учасники колективів розпочали новорічні свята 19 грудня. Аматори сцени і дорослі, і малі дарували глядачам своє бачення дива Святого Миколая. Як завжди особливі овації лунали юним танцюристам колективу «Ягідки», співакам «Світлячка», театралам студії «Муза». Було приємно бачити високий рівень підготовки великої кількості дітей на сцені. Святий Миколай пропагував сімейні та духовні цінності українського народу. Свято завершилося привітанням настоятеля Свято-Миколаївського храму отця Павла благочинного церков району. Всім учасникам дійства він роздав подарунки. Глядачі виходили із залу усміхнені та сповнені новорічного настрою і теж отримували солодощі. Організувала та підготувала захід провідний методист районного Будинку культури по роботі з дітьми та молоддю Світлана Кушніренко. Районний Будинок культури запрошує юних глядачів продовжити святкування та завітати на казкову музичну авантюру «Новорічні приключки та Карабасові штучки» 30 грудня о 14 годині.
Вікторія ШАРАПАТА, методист РБК
„Миколай до нас іде – ми щасливі”
Цього року учні Великощимельського НВК дуже ретельно підготувалися до приходу Святого Миколая. Написали листи, намалювали малюнки, виготовили черевички-миколайчики. Протягом року вони були чемними, активними, намагались гарно вчитися, брали активну участь у конкурсах, олімпіадах, спортивних змаганнях. Тому свято до Дня Святого Миколая було довгоочікуваним. В погожу зимову днину в прикрашеній залі школи на дітей чекали цікаві оповіді з історії свята, легенди, розваги, конкурси та прихід Святого Миколая, з роллю якого гарно впорався учень 8 кл. Данило Биховець, а також солодкі гостинці, надані районним депутатом, місцевим підприємцем С.І. Тєлєгіним. Не залишилися без особливої уваги діти-сироти, діти учасників АТО та ліквідаторів ЧАЕС.
В.ПАВЛЕНКО
Святий Миколай їхні хати не минав
19 грудня в Гірському ДНЗ відбулося свято Миколая. На нього завітали працівники прикордонної застави „Гірськ”. Діти співали, розповідали віршики і за це отримали щедру винагороду від гостей. Малеча отримала безліч емоцій і задоволення, адже вихованців садочка з дитинства залучають до патріотичного обов’язку, думок і почуттів.
Тетяна МАТЮШЕНКО, вихователь Гірського ДНЗ
Дітей на абонементі та в читальному залі зустріли яскраво вбрані ялинки - подарунки від депутата обласної ради Олега Хасенка, директора КП «Будматеріали» Людмили Пятківської та розгорнута літературно-ілюстративна виставка «На крилах зимових свят», презентацією якої розпочалося спілкування завідуючої бібліотекою Олени Уляненко з маленькими читайликами про свята зимового циклу та пов`язані зі ними народні звичаї й традиції. Потім діти розіграли сценки-ситуації з шкільного життя та сімейних стосунків, читали вірші, привітання зі святом благочинного церков району отця Павла, який розповів дітям багато цікавого з життя Святого Миколая й вручив кожному юному читачу солодкі подарунки, побажавши й надалі бути слухняними, гарно вчитися, щоб вирости достойними, добрими людьми.
«Святий Миколай іде – Різдво веде!»
Так працівники районного Будинку культури та учасники колективів розпочали новорічні свята 19 грудня. Аматори сцени і дорослі, і малі дарували глядачам своє бачення дива Святого Миколая. Як завжди особливі овації лунали юним танцюристам колективу «Ягідки», співакам «Світлячка», театралам студії «Муза». Було приємно бачити високий рівень підготовки великої кількості дітей на сцені. Святий Миколай пропагував сімейні та духовні цінності українського народу. Свято завершилося привітанням настоятеля Свято-Миколаївського храму отця Павла благочинного церков району. Всім учасникам дійства він роздав подарунки. Глядачі виходили із залу усміхнені та сповнені новорічного настрою і теж отримували солодощі. Організувала та підготувала захід провідний методист районного Будинку культури по роботі з дітьми та молоддю Світлана Кушніренко. Районний Будинок культури запрошує юних глядачів продовжити святкування та завітати на казкову музичну авантюру «Новорічні приключки та Карабасові штучки» 30 грудня о 14 годині.
Вікторія ШАРАПАТА, методист РБК
„Миколай до нас іде – ми щасливі”
Цього року учні Великощимельського НВК дуже ретельно підготувалися до приходу Святого Миколая. Написали листи, намалювали малюнки, виготовили черевички-миколайчики. Протягом року вони були чемними, активними, намагались гарно вчитися, брали активну участь у конкурсах, олімпіадах, спортивних змаганнях. Тому свято до Дня Святого Миколая було довгоочікуваним. В погожу зимову днину в прикрашеній залі школи на дітей чекали цікаві оповіді з історії свята, легенди, розваги, конкурси та прихід Святого Миколая, з роллю якого гарно впорався учень 8 кл. Данило Биховець, а також солодкі гостинці, надані районним депутатом, місцевим підприємцем С.І. Тєлєгіним. Не залишилися без особливої уваги діти-сироти, діти учасників АТО та ліквідаторів ЧАЕС.
В.ПАВЛЕНКО
Святий Миколай їхні хати не минав
19 грудня в Гірському ДНЗ відбулося свято Миколая. На нього завітали працівники прикордонної застави „Гірськ”. Діти співали, розповідали віршики і за це отримали щедру винагороду від гостей. Малеча отримала безліч емоцій і задоволення, адже вихованців садочка з дитинства залучають до патріотичного обов’язку, думок і почуттів.
Тетяна МАТЮШЕНКО, вихователь Гірського ДНЗ
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