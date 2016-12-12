Пенсіонери отримають підвищені виплати

Законом України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” з 1 грудня 2016 року збільшено розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, із 1130 грн до 1247 грн (на 117 грн або 10,4%).
Перерахунок відобразиться на: мінімальному розмірі пенсії за віком непрацюючим пенсіонерам (за наявності повного стажу); пенсії по інвалідності та пенсії у зв’язку з втратою годувальника, призначені відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»; надбавках до пенсій за понаднормовий стаж, що обчислені, виходячи з розміру прожиткового мінімуму. Мінімальний розмір пенсії за віком при наявності у чоловіків 25, у жінок – 20 років страхового стажу (якщо пенсія призначена до 1.10.2011), та мінімальний розмір пенсії при наявності у чоловіків 35, у жінок – 30 років страхового стажу (якщо пенсія призначена після 01.10.2011) встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Підвищаться мінімальні пенсійні виплати інвалідам війни, учасникам бойових дій та інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Їх розміри збільшуються на 10,4%. Будуть збільшені мінімальні пенсії військовим пенсіонерам. Так, мінімальний розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника особам, які отримують пенсії відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, з 1 грудня 2016 року буде збільшено на 234 грн і його розмір на кожного утриманця становить 2494 грн на місяць. Крім цього, з 1 грудня 2016 року буде перераховано розмір надбавок та підвищень до пенсій, які визначаються від розміру прожиткового мінімуму, а саме: підвищення ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни, надбавка донорам, пенсії за особливі заслуги перед Україною, надбавка на утриманців відповідно до “військового” закону, шахтарям та інші. Пенсіонерам не потрібно звертатись до органів Пенсійного фонду за перерахунком, оскільки територіальними управліннями Фонду в області він буде проведений автоматизованим способом. Розмір підвищення до пенсії в кожному конкретному випадку буде індивідуальний, він залежить від багатьох складових: страхового стажу, розміру заробітної плати, з якої призначено пенсію, виплати індексації, наявності підвищень та надбавок до пенсії та інше.
Перерахунок відобразиться на: мінімальному розмірі пенсії за віком непрацюючим пенсіонерам (за наявності повного стажу); пенсії по інвалідності та пенсії у зв’язку з втратою годувальника, призначені відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»; надбавках до пенсій за понаднормовий стаж, що обчислені, виходячи з розміру прожиткового мінімуму. Мінімальний розмір пенсії за віком при наявності у чоловіків 25, у жінок – 20 років страхового стажу (якщо пенсія призначена до 1.10.2011), та мінімальний розмір пенсії при наявності у чоловіків 35, у жінок – 30 років страхового стажу (якщо пенсія призначена після 01.10.2011) встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Підвищаться мінімальні пенсійні виплати інвалідам війни, учасникам бойових дій та інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Їх розміри збільшуються на 10,4%. Будуть збільшені мінімальні пенсії військовим пенсіонерам. Так, мінімальний розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника особам, які отримують пенсії відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, з 1 грудня 2016 року буде збільшено на 234 грн і його розмір на кожного утриманця становить 2494 грн на місяць. Крім цього, з 1 грудня 2016 року буде перераховано розмір надбавок та підвищень до пенсій, які визначаються від розміру прожиткового мінімуму, а саме: підвищення ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни, надбавка донорам, пенсії за особливі заслуги перед Україною, надбавка на утриманців відповідно до “військового” закону, шахтарям та інші. Пенсіонерам не потрібно звертатись до органів Пенсійного фонду за перерахунком, оскільки територіальними управліннями Фонду в області він буде проведений автоматизованим способом. Розмір підвищення до пенсії в кожному конкретному випадку буде індивідуальний, він залежить від багатьох складових: страхового стажу, розміру заробітної плати, з якої призначено пенсію, виплати індексації, наявності підвищень та надбавок до пенсії та інше.
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