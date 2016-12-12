Нарада з податківцями

Минулого тижня голова райдержадміністрації Валерій Радібеда провів зустріч з новим очільником відділення ОДПІ Тетяною Сосимович та заступником начальника головного управління ДФС області Олегом Шубою.
Представники фіскальної служби подякували за довіру та запевнили, що сили колективу зосереджені для забезпечення завдань та стабілізації надходжень до бюджету, що є сьогодні вкрай необхідним.
Представники фіскальної служби подякували за довіру та запевнили, що сили колективу зосереджені для забезпечення завдань та стабілізації надходжень до бюджету, що є сьогодні вкрай необхідним.
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