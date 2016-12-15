Аграрії підставили плече журналістам

У Чернігові 7 грудня відбулося урочисте вручення відзнак районним газетам, які взяли участь у конкурсі журналістських публікацій «Чернігівщина аграрна».
Перемогу в конкурсі здобула Корюківська газета «Маяк». Були відзначені і матеріали інших районок. Дипломи та винагороди отримали редакції Сновського «Променя», Талалаївської «Трибуни хлібороба», «Новин Городнянщини», «Вістей Борзнянщини», «Життя Семенівщини», «Носівських вістей», Чернігівського «Нашого краю», Куликівської «Поліської правди» та Ічнянської «Трудової слави».
Конкурс проводився Асоціацією регіональних ЗМІ за підтримки Чернігівської обласної організації Аграрної партії України. Нагороди журналістам вручили заступник голови обласної організації Аграрної партії України Арсен Дідур та голова Асоціації регіональних ЗМІ Олександр Назаренко.
– Цей конкурс ми організували для того, щоб більше привернути увагу до наших сільських населених пунктів, районних центрів, а також до аграрного сектора, – повідомив Арсен Дідур. – І, звісно ж, аби допомогти районним газетам у цей непростий час, коли друковані видання проходять процес реформування. Мені хотілося донести, що і наша партійна організація, і обласна рада, як орган місцевого самоврядування, будуть на вашому боці на цьому знаковому шляху і у потрібний час намагатимемося підставити плече районним журналістам.
Визначити переможця було досить важко, – сказав член журі Олександр Назаренко. – Практично всі матеріали, які надійшли на конкурс, мали високий професійний рівень і висвітлювали справді актуальні проблеми агросектора, який є найперспективнішою галуззю економіки Чернігівщини. Велика вдячність обласній організації Аграрної партії України за підтримку творчого конкурсу.
Було б добре, якби й інші політичні сили області взяли за приклад подібне спілкування з газетярами. Воно – на користь і тим, і іншим, а головне, потрібне простим людям. Тим паче, що на часі велика земельна реформа, питань до якої стільки, що хоч відбавляй.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Перемогу в конкурсі здобула Корюківська газета «Маяк». Були відзначені і матеріали інших районок. Дипломи та винагороди отримали редакції Сновського «Променя», Талалаївської «Трибуни хлібороба», «Новин Городнянщини», «Вістей Борзнянщини», «Життя Семенівщини», «Носівських вістей», Чернігівського «Нашого краю», Куликівської «Поліської правди» та Ічнянської «Трудової слави».
Конкурс проводився Асоціацією регіональних ЗМІ за підтримки Чернігівської обласної організації Аграрної партії України. Нагороди журналістам вручили заступник голови обласної організації Аграрної партії України Арсен Дідур та голова Асоціації регіональних ЗМІ Олександр Назаренко.
– Цей конкурс ми організували для того, щоб більше привернути увагу до наших сільських населених пунктів, районних центрів, а також до аграрного сектора, – повідомив Арсен Дідур. – І, звісно ж, аби допомогти районним газетам у цей непростий час, коли друковані видання проходять процес реформування. Мені хотілося донести, що і наша партійна організація, і обласна рада, як орган місцевого самоврядування, будуть на вашому боці на цьому знаковому шляху і у потрібний час намагатимемося підставити плече районним журналістам.
Визначити переможця було досить важко, – сказав член журі Олександр Назаренко. – Практично всі матеріали, які надійшли на конкурс, мали високий професійний рівень і висвітлювали справді актуальні проблеми агросектора, який є найперспективнішою галуззю економіки Чернігівщини. Велика вдячність обласній організації Аграрної партії України за підтримку творчого конкурсу.
Було б добре, якби й інші політичні сили області взяли за приклад подібне спілкування з газетярами. Воно – на користь і тим, і іншим, а головне, потрібне простим людям. Тим паче, що на часі велика земельна реформа, питань до якої стільки, що хоч відбавляй.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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