Трудовий колектив Корюківського лісгоспу вийшов на протест

9 грудня працівники ДП „Корюківське лісове господарство” зібралися біля центрального офісу, вимагаючи виконання рішення розширеного засідання профкому про звільнення тимчасово виконуючого обов’язки директора підприємства В’ячеслава Чижа.
До страйку долучилися всі підрозділи підприємства – автогараж, нижній склад, цех переробки, Новоборовицьке, Брецьке, Єлінське, Корюківське, Щорське, Тихоновицьке та Андрониківське лісництва і працівники апарату держлісгоспу. Ситуацію намагалися вивчати депутати різних рівнів, керівники області і району. Свою радикальну позицію підтвердив лідер однойменної партії Олег Ляшко, який відгукнувся на звернення лісгоспівців і приїхав перед ними виступити.
До страйку долучилися всі підрозділи підприємства – автогараж, нижній склад, цех переробки, Новоборовицьке, Брецьке, Єлінське, Корюківське, Щорське, Тихоновицьке та Андрониківське лісництва і працівники апарату держлісгоспу. Ситуацію намагалися вивчати депутати різних рівнів, керівники області і району. Свою радикальну позицію підтвердив лідер однойменної партії Олег Ляшко, який відгукнувся на звернення лісгоспівців і приїхав перед ними виступити.
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