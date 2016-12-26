Військова служба за контрактом

Держава взяла курс на контрактну армію. Тобто створення Збройних Сил, військовослужбовці яких мають не лише обов’язки, а й соціальний захист, грошове забезпечення і гарантії росту та розвитку одні з найкращих в країні.
Кандидати на військову службу мають право: отримати фахову підготовку за військовими спеціальностями за особистим вибором; грошове забезпечення в розмірі від 7000 гривень; продовольче і матеріальне забезпечення; безоплатну медичну допомогу в військово-медичних закладах; безкоштовне проживання в гуртожитках; підйомну допомогу у розмірі місячного грошового забезпечення і 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена сім`ї (які переїжджають з ним на нове місце служби) та одноразову винагороду в розмірі 11024 грн – для рядового складу, 12402 грн – для сержантського складу, 13780 грн – для офіцерського складу. Ще є санаторно-курортне лікування, грошова допомога на оздоровлення; щорічна оплачувана відпустка терміном від 30 до 45 діб і основне – можливість професійного і кар’єрного росту.
Якщо більш докладно, то на військову службу за контрактом можуть бути прийняті громадяни України віком від 18 років, що за станом здоров`я є придатними для служби в Збройних Силах України, мають базову загальну середню освіту, не знаходяться під слідством і не мають судимості.
За інформацією щодо умов укладання контракту громадяни можуть звертатися до військових комісаріатів та військових частин.
Кандидати на військову службу мають право: отримати фахову підготовку за військовими спеціальностями за особистим вибором; грошове забезпечення в розмірі від 7000 гривень; продовольче і матеріальне забезпечення; безоплатну медичну допомогу в військово-медичних закладах; безкоштовне проживання в гуртожитках; підйомну допомогу у розмірі місячного грошового забезпечення і 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена сім`ї (які переїжджають з ним на нове місце служби) та одноразову винагороду в розмірі 11024 грн – для рядового складу, 12402 грн – для сержантського складу, 13780 грн – для офіцерського складу. Ще є санаторно-курортне лікування, грошова допомога на оздоровлення; щорічна оплачувана відпустка терміном від 30 до 45 діб і основне – можливість професійного і кар’єрного росту.
Якщо більш докладно, то на військову службу за контрактом можуть бути прийняті громадяни України віком від 18 років, що за станом здоров`я є придатними для служби в Збройних Силах України, мають базову загальну середню освіту, не знаходяться під слідством і не мають судимості.
За інформацією щодо умов укладання контракту громадяни можуть звертатися до військових комісаріатів та військових частин.
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