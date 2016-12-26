Про „карткових” шахраїв

Ця історія стає схожою на кримінальний анекдот. У листопаді „Промінь” розповів про випадок фінансового шахрайства, який стався у Сновську. Коротко нагадаємо: до однієї пенсіонерки, яка є клієнткою державного банку, зателефонував чоловік, представився банківським працівником і попрохав назвати деякі дані з її картки. Громадянка, хоч і вагалася, але все ж таки видала свої конфіденційні дані. І того ж дня з’ясувалося, що з рахунку цієї мешканки райцентру зникло кілька тисяч гривень...
І ось минув один місяць і десять днів, шкода за вкраденими грошима ятрила серце пенсіонерки вже не так сильно, як раніше. До певної міри вона вже ніби і змирилася, що втрачене не повернеш. Аж раптом в неї задзвонив телефон. Номер був незнайомий і починався на 091. Коли вона відповіла, то почула дивно знайомий чоловічий голос. „Я з Києва, представляю керівництво банку, а Ви – наша клієнтка. Нам потрібно...” І далі – типово шахрайські слова і пропозиції. Наша землячка, навчена гірким досвідом, обірвала розмову і відключила телефон. Але потім замислилася. Бо дуже дивний збіг: саме цього дня їй на рахунок надійшли гроші соціальної допомоги. Тобто виходить, що злочинці могли знати про це й вирішили ще раз обдурили літню жінку. Але виникає запитання – звідки вони отримали таку інформацію?
У коментарі для „Променя” інспектор місцевого відділення поліції В.Булденко порадив власникам банківських карток зберігати в таємниці абсолютно всі дані (коди, символи карткових рахунків, паспортні дані тощо). Якщо комусь зателефонують люди, що представляються працівниками банку, або на телефон надходять SMS-повідомлення подібного змісту – не довіряйте їм. Найкращий варіант вирішення будь-яких питань – особисто прийти до банку і все з’ясувати на місці. „Ваша таємниця має завжди лишатися саме вашою таємницею”, - радять правоохоронці. А якщо вже хтось таки потрапив на гачок шахраїв і втратив гроші – треба негайно повідомити про це поліції.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
І ось минув один місяць і десять днів, шкода за вкраденими грошима ятрила серце пенсіонерки вже не так сильно, як раніше. До певної міри вона вже ніби і змирилася, що втрачене не повернеш. Аж раптом в неї задзвонив телефон. Номер був незнайомий і починався на 091. Коли вона відповіла, то почула дивно знайомий чоловічий голос. „Я з Києва, представляю керівництво банку, а Ви – наша клієнтка. Нам потрібно...” І далі – типово шахрайські слова і пропозиції. Наша землячка, навчена гірким досвідом, обірвала розмову і відключила телефон. Але потім замислилася. Бо дуже дивний збіг: саме цього дня їй на рахунок надійшли гроші соціальної допомоги. Тобто виходить, що злочинці могли знати про це й вирішили ще раз обдурили літню жінку. Але виникає запитання – звідки вони отримали таку інформацію?
У коментарі для „Променя” інспектор місцевого відділення поліції В.Булденко порадив власникам банківських карток зберігати в таємниці абсолютно всі дані (коди, символи карткових рахунків, паспортні дані тощо). Якщо комусь зателефонують люди, що представляються працівниками банку, або на телефон надходять SMS-повідомлення подібного змісту – не довіряйте їм. Найкращий варіант вирішення будь-яких питань – особисто прийти до банку і все з’ясувати на місці. „Ваша таємниця має завжди лишатися саме вашою таємницею”, - радять правоохоронці. А якщо вже хтось таки потрапив на гачок шахраїв і втратив гроші – треба негайно повідомити про це поліції.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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