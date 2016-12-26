Хай не міліє ваша сердечна доброта!

Нашій донечці Анастасії Олександрівні Владимірець виповнилося всього чотири рочки. Але за цей невеличкий відрізок часу вона встигла перенести багато болю і випробувань.
Добре, що поруч були і є милосердні люди, котрі підставляли плече у проведенні попереднього лікування, котрі і наразі готові допомогти Настуні у реабілітації. Це іноді зовсім незнайомі нам громадяни, а також рідні, мамині (Оксани Перегуди (Владимірець) однокласники, сусіди, депутати обласної ради Григорій Божок, Олег Хасенко, приватні підприємці Сергій Скоробогатько, Олександр Дугель, Олександр Веселий, Анатолій Євхан, представники партії „Батьківщина” Людмила Борсук і В’ячеслав Матвієнко, фонд „Слов’янський”, колишні працівники ЩЕМЗ та колектив ЦДЮТ.
Усім їм у дні великих Новорічно-рідзвяних свят наш земний уклін і побажання міцного здоров’я та життя без подібних труднощів. Настуня наразі готується до поїздки в клініку, що на Львівщині. Сім’ї знову конче необхідна допомога, на яку вона щиро сподівається.
Реквізити. Отримувач – ПриватБанк. Найменування банку – ПриватБанк. Номер рахунку – 29244825509100. МФО – 305299. ОКПО – 14360570. Призначення платежу: Владимірець Оксана Олександрівна. Для перерахування на картку – 5168757306107436. Іден. номер 2745612600.
З повагою – сім`я Владимірець.
Добре, що поруч були і є милосердні люди, котрі підставляли плече у проведенні попереднього лікування, котрі і наразі готові допомогти Настуні у реабілітації. Це іноді зовсім незнайомі нам громадяни, а також рідні, мамині (Оксани Перегуди (Владимірець) однокласники, сусіди, депутати обласної ради Григорій Божок, Олег Хасенко, приватні підприємці Сергій Скоробогатько, Олександр Дугель, Олександр Веселий, Анатолій Євхан, представники партії „Батьківщина” Людмила Борсук і В’ячеслав Матвієнко, фонд „Слов’янський”, колишні працівники ЩЕМЗ та колектив ЦДЮТ.
Усім їм у дні великих Новорічно-рідзвяних свят наш земний уклін і побажання міцного здоров’я та життя без подібних труднощів. Настуня наразі готується до поїздки в клініку, що на Львівщині. Сім’ї знову конче необхідна допомога, на яку вона щиро сподівається.
Реквізити. Отримувач – ПриватБанк. Найменування банку – ПриватБанк. Номер рахунку – 29244825509100. МФО – 305299. ОКПО – 14360570. Призначення платежу: Владимірець Оксана Олександрівна. Для перерахування на картку – 5168757306107436. Іден. номер 2745612600.
З повагою – сім`я Владимірець.
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