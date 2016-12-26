Перші вибори і перший результат

Ще на світанку 18 грудня, десь за 15 хвилин до 8-ої години, біля виборчої дільниці №2249 у Сновську стояв чоловік похилого віку. Саме він і проголосував першим. Члени комісії сприйняли це за хорошу прикмету і зміцніли в своєму переконанні: тут усе буде добре.
Вона також належить і до числа найбільших, адже у виборчі списки були внесені прізвища 2311 громадян. Щоправда, належної активності у голосуванні вони не виявили: станом на 10 годину ранку участь у голосуванні взяло близько ста осіб, а коли двері були зачинені (рівно о 20-00), то з’ясувалося, що свій громадянський обов’язок виконали лише 711 мешканців цієї частини міста. (Трохи більше 30%). До речі, найстаршою людиною, яка виявила бажання проголосувати вдома, стала 93-річна пенсіонерка Марія Прохорівна. (До неї приїхали з переносною скринькою). Загалом виборча комісія складалася з 14 осіб. З них чоловік був один – Володимир Савоста. (На фото він – з головою комісії Іриною Сперанською, для якої це вже п’яті вибори).
Найцікавіше почалося пізно увечері, коли нарешті надійшов час рахувати бюлетені. Згідно із порядком спочатку комісія взялася за встановлення результатів виборів голови громади. Підбиття підсумків засвідчило такі результати: за Олександра Медведьова – 403, Павла Мірошниченка – 180, Бориса Добродія – 79, Володимира Гордюка – 37. Решта 12 бюлетенів визнані недійсними. Надалі надійшла черга рахувати голоси громадян, віддані за партії. Тут лідером виявилася Радикальна партія Олега Ляшка - 144
„за”. Умовне друге місце – у Блоку Петра Порошенка – 105. Партія „УКРОП” отримала підтримку 98 громадян, партія „Батьківщина” – 88, „Наш край” – 73, Аграрна партія – 70, Опозиційний блок – 63, „Нова держава” – 40. Недійсних бюлетенів – 30. Про причини „недійсності” треба згадати окремо. Дехто з наших земляків чомусь кидав в урну чисті бюлетені, ще хтось – ставив позначки навпроти двох кандидатів, а декому спадало на думку намалювати квітку чи написати якісь лайливі слова. Схожі випадки трапляються на кожних виборах, нічого дивного. Голосування завершилося. Життя триває далі.
* * *
Практично на всіх сільських дільницях було тепло, а активність виборців виглядала значно вищою, ніж у місті. Чи не єдиною помітною відмінністю стало те, що велика кількість громадян голосувала вдома, за допомогою переносної скриньки. У Старій Рудні таких була майже сотня, у Петрівці –понад сто, у Тур’ї – 99. А поза цим усе виглядало, як і завжди.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
Фото автора
Вона також належить і до числа найбільших, адже у виборчі списки були внесені прізвища 2311 громадян. Щоправда, належної активності у голосуванні вони не виявили: станом на 10 годину ранку участь у голосуванні взяло близько ста осіб, а коли двері були зачинені (рівно о 20-00), то з’ясувалося, що свій громадянський обов’язок виконали лише 711 мешканців цієї частини міста. (Трохи більше 30%). До речі, найстаршою людиною, яка виявила бажання проголосувати вдома, стала 93-річна пенсіонерка Марія Прохорівна. (До неї приїхали з переносною скринькою). Загалом виборча комісія складалася з 14 осіб. З них чоловік був один – Володимир Савоста. (На фото він – з головою комісії Іриною Сперанською, для якої це вже п’яті вибори).
Найцікавіше почалося пізно увечері, коли нарешті надійшов час рахувати бюлетені. Згідно із порядком спочатку комісія взялася за встановлення результатів виборів голови громади. Підбиття підсумків засвідчило такі результати: за Олександра Медведьова – 403, Павла Мірошниченка – 180, Бориса Добродія – 79, Володимира Гордюка – 37. Решта 12 бюлетенів визнані недійсними. Надалі надійшла черга рахувати голоси громадян, віддані за партії. Тут лідером виявилася Радикальна партія Олега Ляшка - 144
„за”. Умовне друге місце – у Блоку Петра Порошенка – 105. Партія „УКРОП” отримала підтримку 98 громадян, партія „Батьківщина” – 88, „Наш край” – 73, Аграрна партія – 70, Опозиційний блок – 63, „Нова держава” – 40. Недійсних бюлетенів – 30. Про причини „недійсності” треба згадати окремо. Дехто з наших земляків чомусь кидав в урну чисті бюлетені, ще хтось – ставив позначки навпроти двох кандидатів, а декому спадало на думку намалювати квітку чи написати якісь лайливі слова. Схожі випадки трапляються на кожних виборах, нічого дивного. Голосування завершилося. Життя триває далі.
* * *
Практично на всіх сільських дільницях було тепло, а активність виборців виглядала значно вищою, ніж у місті. Чи не єдиною помітною відмінністю стало те, що велика кількість громадян голосувала вдома, за допомогою переносної скриньки. У Старій Рудні таких була майже сотня, у Петрівці –понад сто, у Тур’ї – 99. А поза цим усе виглядало, як і завжди.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
Фото автора
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