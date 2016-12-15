Особливості зовнішнього незалежного оцінювання

Зовнішнє незалежне оцінювання в 2017 році проводитиметься з 23 травня по 16 червня. Кожен зареєстрований учасник має право скласти тести не більш як із чотирьох предметів.
До програми ЗНО включено: українську мову і літературу (23 травня); німецьку мову (25 травня); англійську мову (29 травня); математику (31 травня); історію України (2 червня); російську мову (6 червня); біологію (8 червня); географію (12 червня); фізику (14 червня); хімію (16 червня). Реєстрація на незалежне оцінювання (16.02 -17.03.2017 р.) випускників 11-х класів здійснюється самостійно на сайті Українського центру оцінювання якості освіти або безпосередньо в навчальному закладі. Випускники минулих років, учні професійно-технічних училищ, студенти вищих навчальних закладів реєструються та надсилають документи самостійно. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, історії України або математики та одного предмета за вибором учня зараховуватимуться як результати державної підсумкової атестації в 11 класі.
З метою відтворення умов та технології проведення ЗНО буде проведене пробне зовнішнє оцінювання. Воно буде організоване лише для бажаючих: 1 квітня - українська мова і література; 8 квітня - історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, німецька мова, російська мова. Реєстрація на пробне ЗНО триватиме з 10 січня до 31 січня. Пробне оцінювання проводиться на платній основі. Вартість орієнтовно буде становити 120 грн. за один предмет. Реєстрація здійснюється в он-лайн режимі на сайті http//:kievtest.org.ua.
До програми ЗНО включено: українську мову і літературу (23 травня); німецьку мову (25 травня); англійську мову (29 травня); математику (31 травня); історію України (2 червня); російську мову (6 червня); біологію (8 червня); географію (12 червня); фізику (14 червня); хімію (16 червня). Реєстрація на незалежне оцінювання (16.02 -17.03.2017 р.) випускників 11-х класів здійснюється самостійно на сайті Українського центру оцінювання якості освіти або безпосередньо в навчальному закладі. Випускники минулих років, учні професійно-технічних училищ, студенти вищих навчальних закладів реєструються та надсилають документи самостійно. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, історії України або математики та одного предмета за вибором учня зараховуватимуться як результати державної підсумкової атестації в 11 класі.
З метою відтворення умов та технології проведення ЗНО буде проведене пробне зовнішнє оцінювання. Воно буде організоване лише для бажаючих: 1 квітня - українська мова і література; 8 квітня - історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, німецька мова, російська мова. Реєстрація на пробне ЗНО триватиме з 10 січня до 31 січня. Пробне оцінювання проводиться на платній основі. Вартість орієнтовно буде становити 120 грн. за один предмет. Реєстрація здійснюється в он-лайн режимі на сайті http//:kievtest.org.ua.
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