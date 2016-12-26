Вибори на Сновщині – відбулися! І головою новоствореної громади став Олександр Медведьов

За О.О.Медведьова прогодувала майже половина усіх, хто 18 грудня прийшов до сільських і міських виборчих дільниць.
Люди несли у собі щирі сподівання на кінець безперервного пошуку виходу з різних проблем (а вони – чи не в усіх), і надію на те, що злива обіцянок різних політичних сил нарешті призведе до відпуску туго затягнутих пасків, що нарешті запрацюють реформи і суспільство очиститься від нечистих на руку ділків, і що вкупі з обраною місцевою владою зробиться чимало доброго. І, зрештою, розпочнеться новий відлік історії рідного краю, а дух очікуваних позитивних змін торкнеться кожної родини, кожного земляка.
На дільниці № 740913
Вибори приходять і відходять, а життя – триває. І вже вулицями нашого міста вітер жене на смітник історії газети-одноденки, календарики, звернення, де правди – як кіт наплакав, де, здебільшого, одні нездійсненні обіцянки... Це все вже в минулому, а наразі маємо факт: Сновщина обрала свою владу, яка матиме більшість делегованих повноважень, якими зараз наділені районна рада та адміністрація.
Кількість виборців, внесених до списку для голосування в Іванівці, сягнула всього-на-всього 180 осіб. Участь у голосуванні взяла лише 101 людина. Решта – хто виїхав, хто захворів, а хто просто не зміг через будь-які інші обставини завітати до сільського клубу, який 18 грудня перетворився на виборчу дільницю. Завідуюча Валентина Моцар заздалегідь подбала про тепло і затишок, чистоту і порядок. Старалися організовувати все за законом голова комісії Ольга Циганок й секретар Ірина Мураха. Вони придумали ще й такий сюрприз для вперше голосуючих, як невеличкі подарунки. Щоправда, із чотирьох вісімнадцятилітніх місцевих громадян взяв участь у виборах лише один – софіївчанин Ігор Матвієнко. До немічних і стареньких члени комісії виїжджали додому, деяких неспроможних дістатися до клубу підвозили автотранспортом.
Можна було спостерігати і деяку колізію: один „Запорожець” сюди-туди гасав із Софіївки до Іванівни і у буквальному розумінні слів „видавлював” з себе хлопців „навеселі”. Всі вони хором називали номер, за який їх попросили проголосувати (їхню автівку навіть бензином заправили).
Були й інші „цікаві” сюжети, але про них, схожих на „сімейний підряд”, краще промовчу. Як сказав український класик: „Не зайтись би плачем”. Головне, аби людям після всього було не гірше, аби все-таки у всіх, хто їм багато чого обіцяв, на остаточному балансі залишилась совість і відповідальність за сказане, обіцяне, зроблене, й те, що зробиться колись...
Зрештою, в іванівців, софіївців, глибокорожців тепер буде аж 2 депутати – „старий” і „новий”.
На дільниці № 740891
Її місцем розташування стала гімназія зі 1543 виборцями. На жаль, участь у голосуванні взяли всього 598, що склало менше 39%. Вибори на цій дільниці пройшли організовано, за активної участі спостерігачів, у атмосфері тепла, яке намагалися створювати самі члени комісії. От тільки наприкінці дня спокійний тон голосування порушив дебош одного з місцевих жителів. Чоловік поважного віку, скоріш за все чи у стані алкогольного сп’яніння, чи у іншому збудженому стані, вимагав (за допомогою нецензурних слів і голосних вигуків) виклику журналістів, аби заявити про ті негаразди, що кояться в суспільстві і Сновській громаді зокрема. Закінчився його зрив зустріччю з правоохоронцями, поїздкою до райвідділку. До речі, переможцями на цій дільниці стали Олександр Медведьов і Сергій Виблов!
Окрім гімназії, журналістам „Променя” вдалося побувати на дільницях у селах Великий Щимель (№740896), Кучинівці (№740904), Тур’ї (№740919).
Кругом спостерігали злагодженість у діях, комунікабельність у поведінці, прагнення щасливо зустріти Новий рік, повірити в майбутнє України і рідного краю, заради яких, власне, живемо і працюємо. А це так зігріває душу і додає енергії.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Люди несли у собі щирі сподівання на кінець безперервного пошуку виходу з різних проблем (а вони – чи не в усіх), і надію на те, що злива обіцянок різних політичних сил нарешті призведе до відпуску туго затягнутих пасків, що нарешті запрацюють реформи і суспільство очиститься від нечистих на руку ділків, і що вкупі з обраною місцевою владою зробиться чимало доброго. І, зрештою, розпочнеться новий відлік історії рідного краю, а дух очікуваних позитивних змін торкнеться кожної родини, кожного земляка.
На дільниці № 740913
Вибори приходять і відходять, а життя – триває. І вже вулицями нашого міста вітер жене на смітник історії газети-одноденки, календарики, звернення, де правди – як кіт наплакав, де, здебільшого, одні нездійсненні обіцянки... Це все вже в минулому, а наразі маємо факт: Сновщина обрала свою владу, яка матиме більшість делегованих повноважень, якими зараз наділені районна рада та адміністрація.
Кількість виборців, внесених до списку для голосування в Іванівці, сягнула всього-на-всього 180 осіб. Участь у голосуванні взяла лише 101 людина. Решта – хто виїхав, хто захворів, а хто просто не зміг через будь-які інші обставини завітати до сільського клубу, який 18 грудня перетворився на виборчу дільницю. Завідуюча Валентина Моцар заздалегідь подбала про тепло і затишок, чистоту і порядок. Старалися організовувати все за законом голова комісії Ольга Циганок й секретар Ірина Мураха. Вони придумали ще й такий сюрприз для вперше голосуючих, як невеличкі подарунки. Щоправда, із чотирьох вісімнадцятилітніх місцевих громадян взяв участь у виборах лише один – софіївчанин Ігор Матвієнко. До немічних і стареньких члени комісії виїжджали додому, деяких неспроможних дістатися до клубу підвозили автотранспортом.
Можна було спостерігати і деяку колізію: один „Запорожець” сюди-туди гасав із Софіївки до Іванівни і у буквальному розумінні слів „видавлював” з себе хлопців „навеселі”. Всі вони хором називали номер, за який їх попросили проголосувати (їхню автівку навіть бензином заправили).
Були й інші „цікаві” сюжети, але про них, схожих на „сімейний підряд”, краще промовчу. Як сказав український класик: „Не зайтись би плачем”. Головне, аби людям після всього було не гірше, аби все-таки у всіх, хто їм багато чого обіцяв, на остаточному балансі залишилась совість і відповідальність за сказане, обіцяне, зроблене, й те, що зробиться колись...
Зрештою, в іванівців, софіївців, глибокорожців тепер буде аж 2 депутати – „старий” і „новий”.
На дільниці № 740891
Її місцем розташування стала гімназія зі 1543 виборцями. На жаль, участь у голосуванні взяли всього 598, що склало менше 39%. Вибори на цій дільниці пройшли організовано, за активної участі спостерігачів, у атмосфері тепла, яке намагалися створювати самі члени комісії. От тільки наприкінці дня спокійний тон голосування порушив дебош одного з місцевих жителів. Чоловік поважного віку, скоріш за все чи у стані алкогольного сп’яніння, чи у іншому збудженому стані, вимагав (за допомогою нецензурних слів і голосних вигуків) виклику журналістів, аби заявити про ті негаразди, що кояться в суспільстві і Сновській громаді зокрема. Закінчився його зрив зустріччю з правоохоронцями, поїздкою до райвідділку. До речі, переможцями на цій дільниці стали Олександр Медведьов і Сергій Виблов!
Окрім гімназії, журналістам „Променя” вдалося побувати на дільницях у селах Великий Щимель (№740896), Кучинівці (№740904), Тур’ї (№740919).
Кругом спостерігали злагодженість у діях, комунікабельність у поведінці, прагнення щасливо зустріти Новий рік, повірити в майбутнє України і рідного краю, заради яких, власне, живемо і працюємо. А це так зігріває душу і додає енергії.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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