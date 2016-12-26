Відкрито громадську організацію «Координаційний Центр допомоги»

Громадською організацією «Координаційний Центр допомоги» (далі – ГО)
надаються послуги щодо соціальної реабілітації та адаптації, психологічної та юридичної допомоги, консультації з різних питань, допомоги в оформленні документів, медико-оздоровчого лікування та реабілітації, навчання, працевлаштування у закладах ГО за адресами: м.Київ, вул.Дегтярівська,49 г, тел. координаторів: 068-125-36-77, 545-04-07; м.Кривий Ріг, пл. Визволення,2, Криворізький економічний інститут ДВНЗ КНЕУ ім.Вадима Гетьмана, тел.: 098-040-84-04, 0546-90-16-16.
надаються послуги щодо соціальної реабілітації та адаптації, психологічної та юридичної допомоги, консультації з різних питань, допомоги в оформленні документів, медико-оздоровчого лікування та реабілітації, навчання, працевлаштування у закладах ГО за адресами: м.Київ, вул.Дегтярівська,49 г, тел. координаторів: 068-125-36-77, 545-04-07; м.Кривий Ріг, пл. Визволення,2, Криворізький економічний інститут ДВНЗ КНЕУ ім.Вадима Гетьмана, тел.: 098-040-84-04, 0546-90-16-16.
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