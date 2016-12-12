Цієї осені дитячому зразковому танцювальному ансамблю „Ягідки” прийшло запрошення взяти участь у всеукраїнському фестивалі-конкурсі хореографічного мистецтва „Територія талантів-2016”.
Можливо, цей захід і не привернув би великої уваги, якби не місце його проведення: колишня гетьманська столиця – Батурин. Художній керівник колективу С.М. Горбатович, обмірковуючи можливості поїздки, спитала у своїх вихованців: „Хто з вас був у старовинному Батурині?” Виявилося, що серед дітей таких – чи не лічені одиниці. І тоді Світлані Миколаївні спало на думку: багато „ягідок” вже тричі піднімалися на Ейфелеву везу в Парижі, а ось батуринська фортеця, розташована на Чернігівщині, ще й досі лишається таємницею для багатьох із них. Тож рішення взяти участь у фестивалі-конкурсі виглядало абсолютно вірним. Адже поєднувати пізнавальне з корисним – відома традиція „Ягідок”.
Отже, рано-вранці, ще в сутінках, дві вікові групи колективу (9-12 і 13-15 років) вирушили в дорогу. Освітянський автобус, керований шофером М.В. Ященком, подолавши понад сотню кілометрів, у запланований час прибув до пункту призначення. Батуринський будинок культури був ущент заповнений глядачами. А учасниками фестивалю-конкурсу стали колективи з Чернігівської та Київської областей. (С.М. Горбатович зазначила, що було дуже цікаво ознайомитися з творчим доробком танцювальних ансамблів інших регіонів України). „Ягідки” представили на розсуд публіки два народні танці зі свого основного репертуару. Виступили добре, але ж треба було почути рішення журі.
Коли прийшов час оголошення результатів, серця всіх без винятку конкурсантів завмерли. Лунають назви колективів, які стали володарями третіх місць у своїх категоріях – про „Ягідки” ані слова. Згадують другі місця – теж. Перші – знову нема нічого про колектив зі Сновська. Вже у декого з наших юних земляків у глибині душі заворушився подив... Аж тут голова журі оголосив, що за бездоганне виконання і високу майстерність вирішено присвоїти „Гран-прі” фестивалю саме „Ягідкам”. Разом з блискучим кубком переможця колективу вручили сертифікат на 1000 гривень для купівлі сценічного вбрання.
... Батурин – оповитий легендами. Там панує атмосфера старовини. Здається, картини української минувшини здатні ожити й закружляти у давньому народному танці. Наші діти взяли участь у трьох тематичних екскурсіях. Цитадець – це відтворена колишня фортеця. Археологічний музей – місце, де зібрано численні експонати розкопок у цій місцевості. І, нарешті, палац гетьмана Кирила Розумовського – справжня архітектурна перлина XVIII сторіччя. „Цікаво, пізнавально, дуже сподобалося”, - такими були відгуки наших дітей. Як гласить відомий вислів: це наша Україна – прекрасна і рідна!
Олег МІРОШНИЧЕНКО
Можливо, цей захід і не привернув би великої уваги, якби не місце його проведення: колишня гетьманська столиця – Батурин. Художній керівник колективу С.М. Горбатович, обмірковуючи можливості поїздки, спитала у своїх вихованців: „Хто з вас був у старовинному Батурині?” Виявилося, що серед дітей таких – чи не лічені одиниці. І тоді Світлані Миколаївні спало на думку: багато „ягідок” вже тричі піднімалися на Ейфелеву везу в Парижі, а ось батуринська фортеця, розташована на Чернігівщині, ще й досі лишається таємницею для багатьох із них. Тож рішення взяти участь у фестивалі-конкурсі виглядало абсолютно вірним. Адже поєднувати пізнавальне з корисним – відома традиція „Ягідок”.
Отже, рано-вранці, ще в сутінках, дві вікові групи колективу (9-12 і 13-15 років) вирушили в дорогу. Освітянський автобус, керований шофером М.В. Ященком, подолавши понад сотню кілометрів, у запланований час прибув до пункту призначення. Батуринський будинок культури був ущент заповнений глядачами. А учасниками фестивалю-конкурсу стали колективи з Чернігівської та Київської областей. (С.М. Горбатович зазначила, що було дуже цікаво ознайомитися з творчим доробком танцювальних ансамблів інших регіонів України). „Ягідки” представили на розсуд публіки два народні танці зі свого основного репертуару. Виступили добре, але ж треба було почути рішення журі.
Коли прийшов час оголошення результатів, серця всіх без винятку конкурсантів завмерли. Лунають назви колективів, які стали володарями третіх місць у своїх категоріях – про „Ягідки” ані слова. Згадують другі місця – теж. Перші – знову нема нічого про колектив зі Сновська. Вже у декого з наших юних земляків у глибині душі заворушився подив... Аж тут голова журі оголосив, що за бездоганне виконання і високу майстерність вирішено присвоїти „Гран-прі” фестивалю саме „Ягідкам”. Разом з блискучим кубком переможця колективу вручили сертифікат на 1000 гривень для купівлі сценічного вбрання.
... Батурин – оповитий легендами. Там панує атмосфера старовини. Здається, картини української минувшини здатні ожити й закружляти у давньому народному танці. Наші діти взяли участь у трьох тематичних екскурсіях. Цитадець – це відтворена колишня фортеця. Археологічний музей – місце, де зібрано численні експонати розкопок у цій місцевості. І, нарешті, палац гетьмана Кирила Розумовського – справжня архітектурна перлина XVIII сторіччя. „Цікаво, пізнавально, дуже сподобалося”, - такими були відгуки наших дітей. Як гласить відомий вислів: це наша Україна – прекрасна і рідна!
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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