понедельник, 12 декабря 2016 г.

Сучасна лапароскопічна стійка для малотравматичних операцій, що почала функціонувати в сусідній Корюківській ЦРЛ, вже встигла допомогти жительці Кучинівки Поліні Цап. Жінку мучили болі у боці й тому вона зважилася звернутися за консультацією до хірурга вищої категорії з багаторічним стажем Геннадія Здора, лікаря УЗД-діагностики Володимира Веретенника, які й зробили висновок, що без оперативного втручання їй не обійтися. Бо ж у жовчному міхурі утворилися камінці, які треба негайно видаляти. Операція пройшла успішно і є всі підстави вважати, що тепер все страшне у Поліни Миколаївни позаду. Принаймні, почуває себе значно краще, ніж до операції: страшні больові напади їй більше не дошкуляють! Дякує наша землячка своїм рятівникам, вважаючи їх лікарями від Бога. І загалом про увесь медперсонал Корюківської лікарні відгукується тепло. Каже: „Вони, як ті бджілочки, все бігають і непокояться за хворих людей...” Наразі Поліна Миколаївна вдома. Справлятися з господарством допомагають донечки Іра й Таня, син Андрій, котрі часто провідують маму. І сусіди добрі поруч, і сама вона, будучи великою життєлюбкою й оптимісткою, не сидить, склавши руки. Не один рік після смерті чоловіка (гарного господаря!) вже минув, а Поліна Миколаївна високу планку хазяйновитості продовжує гідно тримати. Односельці нею не нахваляться. Така вже від природи вдалася: сумлінна і непосидюча! Олена КОМПАНЕЦЬ Фото з сайту http://koryukivka-mayak.com/

Цієї осені дитячому зразковому танцювальному ансамблю „Ягідки” прийшло запрошення взяти участь у всеукраїнському фестивалі-конкурсі хореографічного мистецтва „Територія талантів-2016”.




Можливо, цей захід і не привернув би великої уваги, якби не місце його проведення: колишня гетьманська столиця – Батурин. Художній керівник колективу С.М. Горбатович, обмірковуючи можливості поїздки, спитала у своїх вихованців: „Хто з вас був у старовинному Батурині?” Виявилося, що серед дітей таких – чи не лічені одиниці. І тоді Світлані Миколаївні спало на думку: багато „ягідок” вже тричі піднімалися на Ейфелеву везу в Парижі, а ось батуринська фортеця, розташована на Чернігівщині, ще й досі лишається таємницею для багатьох із них. Тож рішення взяти участь у фестивалі-конкурсі виглядало абсолютно вірним. Адже поєднувати пізнавальне з корисним – відома традиція „Ягідок”.

Отже, рано-вранці, ще в сутінках, дві вікові групи колективу (9-12 і 13-15 років) вирушили в дорогу. Освітянський автобус, керований шофером М.В. Ященком, подолавши понад сотню кілометрів, у запланований час прибув до пункту призначення. Батуринський будинок культури був ущент заповнений глядачами. А учасниками фестивалю-конкурсу стали колективи з Чернігівської та Київської областей. (С.М. Горбатович зазначила, що було дуже цікаво ознайомитися з творчим доробком танцювальних ансамблів інших регіонів України). „Ягідки” представили на розсуд публіки два народні танці зі свого основного репертуару. Виступили добре, але ж треба було почути рішення журі.
Коли прийшов час оголошення результатів, серця всіх без винятку конкурсантів завмерли. Лунають назви колективів, які стали володарями третіх місць у своїх категоріях – про „Ягідки” ані слова. Згадують другі місця – теж. Перші – знову нема нічого про колектив зі Сновська. Вже у декого з наших юних земляків у глибині душі заворушився подив... Аж тут голова журі оголосив, що за бездоганне виконання і високу майстерність вирішено присвоїти „Гран-прі” фестивалю саме „Ягідкам”. Разом з блискучим кубком переможця колективу вручили сертифікат на 1000 гривень для купівлі сценічного вбрання.
... Батурин – оповитий легендами. Там панує атмосфера старовини. Здається, картини української минувшини здатні ожити й закружляти у давньому народному танці. Наші діти взяли участь у трьох тематичних екскурсіях. Цитадець – це відтворена колишня фортеця. Археологічний музей – місце, де зібрано численні експонати розкопок у цій місцевості. І, нарешті, палац гетьмана Кирила Розумовського – справжня архітектурна перлина XVIII сторіччя. „Цікаво, пізнавально, дуже сподобалося”, - такими були відгуки наших дітей. Як гласить відомий вислів: це наша Україна – прекрасна і рідна!
Олег МІРОШНИЧЕНКО
Автор: на
Ярлыки:

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