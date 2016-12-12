Нашому земляку, обласному депутату Олегу Хасенку – відзнаки і шана

7 грудня відбувся візит до Чернігова Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси України Філарета з нагоди освячення
відтвореного іконостасу Катерининського храму. В рамках урочистостей Патріарх Філарет нагородив відзнаками Української православної церкви Київського патріархату чернігівців, які своїми вчинками зміцнюють підвалини української духовності. Серед них і депутат Чернігівської обласної ради Олег Хасенко, нагороджений медаллю «За жертовність і любов до України». Як зазначив Патріарх Філарет: «Цю медаль ми вручаємо тим, хто любить Україну, готовий віддати за неї своє життя. А також за жертовність, тобто тим, хто жертвує, чим тільки може на користь наших воїнів на Донбасі».
Нагороду з рук Патріарха депутат отримав за велику роботу, яку він проводить для дітей Сновщини, активну волонтерську діяльність та меценатство.
До того ж з нагоди державного свята – Дня місцевого самоврядування – Олега Хасенка нагороджено Почесною грамотою Чернігівської облради (за багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм).
Нагадаємо: це вже не перші нагороди Олега Хасенка. Раніше він, як благодійник, став кавалером ордену Святого Миколи Чудотворця, а також нагороджений відзнакою МВС «За сприяння органам внутрішніх справ України».
відтвореного іконостасу Катерининського храму. В рамках урочистостей Патріарх Філарет нагородив відзнаками Української православної церкви Київського патріархату чернігівців, які своїми вчинками зміцнюють підвалини української духовності. Серед них і депутат Чернігівської обласної ради Олег Хасенко, нагороджений медаллю «За жертовність і любов до України». Як зазначив Патріарх Філарет: «Цю медаль ми вручаємо тим, хто любить Україну, готовий віддати за неї своє життя. А також за жертовність, тобто тим, хто жертвує, чим тільки може на користь наших воїнів на Донбасі».
Нагороду з рук Патріарха депутат отримав за велику роботу, яку він проводить для дітей Сновщини, активну волонтерську діяльність та меценатство.
До того ж з нагоди державного свята – Дня місцевого самоврядування – Олега Хасенка нагороджено Почесною грамотою Чернігівської облради (за багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм).
Нагадаємо: це вже не перші нагороди Олега Хасенка. Раніше він, як благодійник, став кавалером ордену Святого Миколи Чудотворця, а також нагороджений відзнакою МВС «За сприяння органам внутрішніх справ України».
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