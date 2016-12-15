Справжні друзі пізнаються в біді

Швидкоплинне наше життя. Уже минуло майже півтора місяця з часу пожежі в районній гімназії.
Відрадно усвідомлювати, що ми залишилися справжньою дружною родиною, а не розбіглися деінде, як щурі із тонучого корабля. І хоча були песимісти і навіть недоброзичливці, котрі не вірили, що можна власними силами і в короткий строк відродити наш навчальний заклад, більша частина приміщення гімназії, що не зазнала пошкодження вогнем, повністю оновлена й з нетерпінням чекає на своїх вихованців. Справа тільки в отриманні дозволу на проведення занять від обласного управління державної служби надзвичайних ситуацій, куди надійшли відповідні документи від дирекції гімназії.
Спільними зусиллями технічних працівників, учителів, старшокласників, батьків наших учнів зроблено все для того, щоб діти повернулися в звичні комфортні умови навчання до рідної домівки.
Ці дні стали для нас справжнім випробуванням на міцність та витривалість, але поряд опинилися справжні друзі. Велику вдячність за надані кошти та допомогу матеріалами висловлюємо обласній та районній держадміністраціям, особисто голові обласної ради І.С. Вдовенку, районному відділу освіти, міській раді та особисто голові О.О. Медведьову за виділення 100 тисяч гривень з міського бюджету для проведення ремонту.
Низький уклін за підтримку та допомогу матеріалами, транспортом, ремонтними роботами директору ТОВ «Астра» Г.Н. Божку, директору ПСП «Яна Плюс» О.Д. Веселому, підприємцю С.Д. Веселому, директору «Райагролісгоспу» О.М. Скороходу, начальнику дільниці «Облтеплокомуненерго» О.В. Грабовському, директору ТОВ «Техсервіс» О.А. Єременку, директору РЕМ ПАТ «Обленерго» М.А. Михалку, а також трудовим колективам Тур’янського та Петрівського НВК „ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ”, Смяцькій ЗОШ І-ІІ ст., учням та майстрам ВПУЛГ.
Щиру вдячність за фінансову благодійну допомогу адресуємо профкому Сновської ЦРЛ, районному військовому комісаріату, колективу НВК ДНЗ-СЗНЗ І ст., ЗОШ І-ІІІ ст. №1, управлінню соцзахисту населення, В.М. Гордійко, М.В. Ященко, А.М. Бібі, Г.М. Приходько, О.Л. Приходько, які перерахували на наш рахунок 5610 гривень.
Разом ми – сила. Сподіваємося, що й надалі не залишимося наодинці, а гімназія повністю відродиться й стане ще кращою!
Олександр ЩЕРБИНА,
директор гімназії
Відрадно усвідомлювати, що ми залишилися справжньою дружною родиною, а не розбіглися деінде, як щурі із тонучого корабля. І хоча були песимісти і навіть недоброзичливці, котрі не вірили, що можна власними силами і в короткий строк відродити наш навчальний заклад, більша частина приміщення гімназії, що не зазнала пошкодження вогнем, повністю оновлена й з нетерпінням чекає на своїх вихованців. Справа тільки в отриманні дозволу на проведення занять від обласного управління державної служби надзвичайних ситуацій, куди надійшли відповідні документи від дирекції гімназії.
Спільними зусиллями технічних працівників, учителів, старшокласників, батьків наших учнів зроблено все для того, щоб діти повернулися в звичні комфортні умови навчання до рідної домівки.
Ці дні стали для нас справжнім випробуванням на міцність та витривалість, але поряд опинилися справжні друзі. Велику вдячність за надані кошти та допомогу матеріалами висловлюємо обласній та районній держадміністраціям, особисто голові обласної ради І.С. Вдовенку, районному відділу освіти, міській раді та особисто голові О.О. Медведьову за виділення 100 тисяч гривень з міського бюджету для проведення ремонту.
Низький уклін за підтримку та допомогу матеріалами, транспортом, ремонтними роботами директору ТОВ «Астра» Г.Н. Божку, директору ПСП «Яна Плюс» О.Д. Веселому, підприємцю С.Д. Веселому, директору «Райагролісгоспу» О.М. Скороходу, начальнику дільниці «Облтеплокомуненерго» О.В. Грабовському, директору ТОВ «Техсервіс» О.А. Єременку, директору РЕМ ПАТ «Обленерго» М.А. Михалку, а також трудовим колективам Тур’янського та Петрівського НВК „ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ”, Смяцькій ЗОШ І-ІІ ст., учням та майстрам ВПУЛГ.
Щиру вдячність за фінансову благодійну допомогу адресуємо профкому Сновської ЦРЛ, районному військовому комісаріату, колективу НВК ДНЗ-СЗНЗ І ст., ЗОШ І-ІІІ ст. №1, управлінню соцзахисту населення, В.М. Гордійко, М.В. Ященко, А.М. Бібі, Г.М. Приходько, О.Л. Приходько, які перерахували на наш рахунок 5610 гривень.
Разом ми – сила. Сподіваємося, що й надалі не залишимося наодинці, а гімназія повністю відродиться й стане ще кращою!
Олександр ЩЕРБИНА,
директор гімназії
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