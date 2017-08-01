служба "102"

17 липня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що заявник залишив свій велосипед зеленого кольору біля ставка, поки ловив рибу, після чого виявив його зникнення.
17 липня надійшла заява про те, що при невідомих обставинах в заявника зник його мобільний телефон марки «Мейзу».
17 липня заявник повідомив про те, що в період часу з 12 по 17 липня невідома особа шляхом розбиття віконного скла в його нежилому будинку (розташований в с.Тур’я) проникла до нього та скоїла крадіжку електроплити, електрочайника, металевого відра, металевої каструлі та електрообігрівача.
17 липня надійшла заява від громадянки П. про те, що впродовж останнього місяця невідома особа шляхом розбиття віконного скла в її нежилому будинку (розташований в с.Тур’я) проникла до нього та скоїла крадіжку пластикового відра, ручної пили та мідного електродроту 10 м.
20 липня надійшло повідомлення про те, що цього ж дня невстановлені особи біля магазину «Світ шпалер» скоїли крадіжку спортивного велосипеда помаранчевого кольору.
23 липня надійшло повідомлення про те, що невідомі особи шляхом пошкодження вікна проникли до будинку та вкрали телевізор «Самсунг», сільський інструмент тощо.
17 липня надійшла заява про те, що при невідомих обставинах в заявника зник його мобільний телефон марки «Мейзу».
17 липня заявник повідомив про те, що в період часу з 12 по 17 липня невідома особа шляхом розбиття віконного скла в його нежилому будинку (розташований в с.Тур’я) проникла до нього та скоїла крадіжку електроплити, електрочайника, металевого відра, металевої каструлі та електрообігрівача.
17 липня надійшла заява від громадянки П. про те, що впродовж останнього місяця невідома особа шляхом розбиття віконного скла в її нежилому будинку (розташований в с.Тур’я) проникла до нього та скоїла крадіжку пластикового відра, ручної пили та мідного електродроту 10 м.
20 липня надійшло повідомлення про те, що цього ж дня невстановлені особи біля магазину «Світ шпалер» скоїли крадіжку спортивного велосипеда помаранчевого кольору.
23 липня надійшло повідомлення про те, що невідомі особи шляхом пошкодження вікна проникли до будинку та вкрали телевізор «Самсунг», сільський інструмент тощо.
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