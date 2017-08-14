Танцюйте з нами

Кожної неділі біля Будинку культури у Сновську грає музика і лунають пісні.
Це аматори сцени запрошують людей поважного віку, і не тільки, до активного відпочинку. На них чекає музика, виступи самодіяльних митців, ігри для дорослих і дітей, конкурси, гумор. Яскравим і неповторним був виступ народного аматорського духового оркестру Сновського БК під керівництвом Л.І. Рибальченка. До речі, в неділю, 13 серпня, юні митці запрошують на 20-00 всіх бажаючих на танцювальний ретро-майданчик.
Минулої неділі вечорниці в українському стилі провели учасники народного аматорського хору «Спадщина» (керівник Н. В. Квятковська) та методист Сновського БК Н.В. Буцола. Лунали жартівливі українські танцювальні пісні «Гай зелененький», «Била жінка мужика» та інші. Як завжди, учасників вечора порадували солісти хору: Лідія Кожедуб, Георгій Лепнюк, Віра Красноголова. Масового танцювального майданчика, на жаль, не вийшло, але ті, хто прийшов, залишились задоволеними.
М.І. Алимова з донькою, Н.І. Тютюнник, Л.Р. Кравець,
І.А. Шкода, Н.І. Цакун та інші.
Це аматори сцени запрошують людей поважного віку, і не тільки, до активного відпочинку. На них чекає музика, виступи самодіяльних митців, ігри для дорослих і дітей, конкурси, гумор. Яскравим і неповторним був виступ народного аматорського духового оркестру Сновського БК під керівництвом Л.І. Рибальченка. До речі, в неділю, 13 серпня, юні митці запрошують на 20-00 всіх бажаючих на танцювальний ретро-майданчик.
Минулої неділі вечорниці в українському стилі провели учасники народного аматорського хору «Спадщина» (керівник Н. В. Квятковська) та методист Сновського БК Н.В. Буцола. Лунали жартівливі українські танцювальні пісні «Гай зелененький», «Била жінка мужика» та інші. Як завжди, учасників вечора порадували солісти хору: Лідія Кожедуб, Георгій Лепнюк, Віра Красноголова. Масового танцювального майданчика, на жаль, не вийшло, але ті, хто прийшов, залишились задоволеними.
М.І. Алимова з донькою, Н.І. Тютюнник, Л.Р. Кравець,
І.А. Шкода, Н.І. Цакун та інші.
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