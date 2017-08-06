Спокійно, упевнено, неметушливо

Оксана Кисла – залізничний касир, спеціаліст, у компетенції якої знаходиться продаж квитків з подальшим оформленням і реєстрацією документів на пільговий проїзд.
Про неї, службовця, котра професіонально знає справу (у цій сфері Оксана Миколаївна вже 25 років!), уміє обслуговувати клієнта швидко і зі знанням справи, ходять тільки гарні розмови. Люди давно оцінили і її знання системи автоматизованого продажу (це пришвидшує процес видачі квитків, і підбір варіантів пересування), і найголовнішу рису в роботі – приязне ставлення, уважність, сердечність. Такою була й головна наставниця нашої героїні – її мама Тамара, яка сновській залізниці присвятила левову частку життя. Власне, таким сумлінним є й увесь нинішній її колектив дистанції колії, очолюваний Станіславом Сипливим. Працює він упевнено, спокійно, неметушливо.
Олена КОМПАНЕЦЬ , фото автора
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