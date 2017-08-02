Ромашки в саду – це прекрасне видовище

Ромашка – це прекрасна рослина з білими красивими квітками, які приваблюють здалеку і комах, і птахів, і людей. Істинні гурмани можуть годинами милуватися ними. А ще ромашка – це казкова, зростаюча під вікнами зелена аптечка. Вона дуже ефективна при хворобах шлунка, горла, при застуді. Ці квіти знімають запалення, заспокоюють нервову систему, мають протиалергічну та жарознижувальну властивість.
Дівчата постійно гадають на квітах ромашки. Це зворушливе повір’я жіночої половини населення, а правда це чи ні, сказати складно, досліджень, мабуть, ніхто не проводив. За легендами, ромашка виростає там, де падає зірка з піднебесся, саме тому вона приносить всім тільки щастя і красу.
Все про догляд за цими ніжними квітками знає Галина Миколаївна Дрозд зі Сновська, яка перетворила власний двір на ромашкове поле. Вона із задоволенням поділилася секретом того, як необхідно вирощувати ромашки. «Доглядати за ромашкою нескладно. Для досягнення максимально великих квітів ромашку потрібно своєчасно підживлювати, підливати, пасинкувати, прополювати і захищати від шкідників та хвороб. Вологість грунту для ромашки повинна бути достатньою, але уникайте переливу та застоювання води, бо це призведе до загнивання коренів. Іноді під бутонами ромашки може з›являтися попелиця. На окремих квітках її можна збити струменем води при поливі. Але якщо тля розповсюдилась на всі квітконіжки, потрібно обробити рослину відповідним хімпрепаратом, до розкриття бутона. Ромашка може захворіти борошнистою росою та сірою гниллю. Щоб це попередити, навесні треба обробити кущі розчином мідного купоросу, з розрахунку 100 грам на 10 л води. Зрізати ромашки для букету потрібно на висоті 10-15 см від землі. Якщо ромашку зрізати на початку цвітіння, то при регулярній зміні води у вазі вона простоїть довго, і буде милувати ваше око протягом 2 тижнів».
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
На знімку: Галина Дрозд на своєму ромашковому полі.
Комментариев нет:
Отправить комментарий