Дотримання законодавства про працю: хто і як перевірятиме

У зв’язку із набуттям чинності з 16.05.2017 року Постанови Кабміну від 26.04.2017 № 295, затверджено порядок здійснення державного контролю та нагляду за додержанням законодавства про працю. Контрольні функції у сфері праці покладено на Державну службу з питань праці, а реалізують їх посадові особи служби та інспектори праці.
З 1 січня право проводити перевірки у сфері праці та зайнятості, накладати штрафи за
порушення, складати протоколи про адміністративні правопорушення делеговано й органам місцевого самоврядування. Контрольні повноваження у сфері праці отримали виконавчі органи міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад. На відміну від посадових осіб та інспекторів Державної служби з питань праці, особи органів місцевого самоврядування здійснюють контроль досить «вузького» кола питань, а саме: своєчасної та в повному обсязі оплати праці; додержання мінімальних державних гарантій в оплаті праці; оформлення трудових відносин.
Основні форми контролю – інспекційні відвідування та невиїзні інспектування. Перелік підстав для здійснення інспекційних відвідувань: звернення працівника щодо порушення законодавства про працю, звернення фізичної особи про порушення стосовно неї правил оформлення трудових відносин, рішення суду, повідомлення органів державного нагляду (контролю), правоохоронних органів, інформації органів Держстату, Державної фіскальної служби, Пенсійного Фонду України, профспілкових організацій, а також - за рішенням керівника органу контролю щодо виявлення неоформлених трудових відносин.
Порядок контролю передбачає, що у разі виконання у встановлені строки припису про усунення порушень, заходи щодо притягнення до відповідальності не застосовуються, крім випадків використання праці неоформлених працівників, несвоєчасної виплати заробітної плати або виплати її в неповному обсязі, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці, де заходи щодо притягнення до відповідальності застосовуються одразу після закінчення перевірки і одночасно із внесенням припису.
Державний нагляд здійснюватиметься шляхом витребовування, збирання та аналізу інформації, необхідної для підготовки висновків про стан додержання об’єктом нагляду законодавства про працю або шляхом проведення перевірки об’єкта нагляду з виїздом за його місцезнаходженням.
Контрольні повноваження інспектора праці та уповноваженої посадової особи органів місцевого самоврядування підтверджуватимуться службовим посвідченням встановленої Мінсоцполітики форми, що видається Державною службою з питань праці. За довідками звертайтеся за телефоном у Чернігові: 0(22)675-548.
Т. Черняк, головний державний інспектор відділу
з питань додержання законодавства про працю,
зайнятість та інших нормативно-правових актів
З 1 січня право проводити перевірки у сфері праці та зайнятості, накладати штрафи за
порушення, складати протоколи про адміністративні правопорушення делеговано й органам місцевого самоврядування. Контрольні повноваження у сфері праці отримали виконавчі органи міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад. На відміну від посадових осіб та інспекторів Державної служби з питань праці, особи органів місцевого самоврядування здійснюють контроль досить «вузького» кола питань, а саме: своєчасної та в повному обсязі оплати праці; додержання мінімальних державних гарантій в оплаті праці; оформлення трудових відносин.
Основні форми контролю – інспекційні відвідування та невиїзні інспектування. Перелік підстав для здійснення інспекційних відвідувань: звернення працівника щодо порушення законодавства про працю, звернення фізичної особи про порушення стосовно неї правил оформлення трудових відносин, рішення суду, повідомлення органів державного нагляду (контролю), правоохоронних органів, інформації органів Держстату, Державної фіскальної служби, Пенсійного Фонду України, профспілкових організацій, а також - за рішенням керівника органу контролю щодо виявлення неоформлених трудових відносин.
Порядок контролю передбачає, що у разі виконання у встановлені строки припису про усунення порушень, заходи щодо притягнення до відповідальності не застосовуються, крім випадків використання праці неоформлених працівників, несвоєчасної виплати заробітної плати або виплати її в неповному обсязі, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці, де заходи щодо притягнення до відповідальності застосовуються одразу після закінчення перевірки і одночасно із внесенням припису.
Державний нагляд здійснюватиметься шляхом витребовування, збирання та аналізу інформації, необхідної для підготовки висновків про стан додержання об’єктом нагляду законодавства про працю або шляхом проведення перевірки об’єкта нагляду з виїздом за його місцезнаходженням.
Контрольні повноваження інспектора праці та уповноваженої посадової особи органів місцевого самоврядування підтверджуватимуться службовим посвідченням встановленої Мінсоцполітики форми, що видається Державною службою з питань праці. За довідками звертайтеся за телефоном у Чернігові: 0(22)675-548.
Т. Черняк, головний державний інспектор відділу
з питань додержання законодавства про працю,
зайнятість та інших нормативно-правових актів
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