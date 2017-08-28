Вогонь продовжує шкодити

16 серпня о 16 год .53 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі в с.Нові Боровичі.
Об’єкт пожежі – господарча будівля розміром 2 х 3 м кв., стіни дерев’яні, покрівля шиферна по дерев’яному риштуванню, освітлення і опалення відсутні. Місце виникнення пожежі – відкрита територія. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Вогнем знищено покрівлю та стіни по всій площі. Врятовано 1 житловий будинок на суму 100 тис. грн. Завдяки вчасному виявленню пожежі, оперативним та злагодженим діям професійних вогнеборців та працівників пожежної команди лісництва пожежу ліквідовано з мінімальними збитками, не допущено поширення полум’я на сусідні будівлі.
16 серпня о 18 год. 01 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про займання лісового настилу на площі 0,18 га поблизу с.Займище. На гасіння пожежі залучалась пожежна команда Щорського лісництва ДП «Корюківський лісгосп» та 1 караул 8 ДПРЧ (м.Сновськ). У зв’язку з цим рятувальники вкотре звертаються до громадян з проханням бути вкрай уважними та обережними у поводженні з вогнем. Пам’ятайте, що за умов сухої та спекотної погоди розпалене багаття, кинутий непогашений сірник або недопалок можуть стати причиною пожежі. Лише неухильне дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже вас від непередбачуваних наслідків.
Р.СИЛЕНКО,
начальник пожежно-рятувальної частини
Об’єкт пожежі – господарча будівля розміром 2 х 3 м кв., стіни дерев’яні, покрівля шиферна по дерев’яному риштуванню, освітлення і опалення відсутні. Місце виникнення пожежі – відкрита територія. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Вогнем знищено покрівлю та стіни по всій площі. Врятовано 1 житловий будинок на суму 100 тис. грн. Завдяки вчасному виявленню пожежі, оперативним та злагодженим діям професійних вогнеборців та працівників пожежної команди лісництва пожежу ліквідовано з мінімальними збитками, не допущено поширення полум’я на сусідні будівлі.
16 серпня о 18 год. 01 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про займання лісового настилу на площі 0,18 га поблизу с.Займище. На гасіння пожежі залучалась пожежна команда Щорського лісництва ДП «Корюківський лісгосп» та 1 караул 8 ДПРЧ (м.Сновськ). У зв’язку з цим рятувальники вкотре звертаються до громадян з проханням бути вкрай уважними та обережними у поводженні з вогнем. Пам’ятайте, що за умов сухої та спекотної погоди розпалене багаття, кинутий непогашений сірник або недопалок можуть стати причиною пожежі. Лише неухильне дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже вас від непередбачуваних наслідків.
Р.СИЛЕНКО,
начальник пожежно-рятувальної частини
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