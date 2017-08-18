Реабілітація за рахунок коштів Фонду соціального страхування.

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105 для забезпечення відновлення здоров"я застрахована особа має право на лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм за рахунок коштів Фонду соціального страхування.
Путівка до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу видається безкоштовно лікувально-профілактичним закладом застрахованій особі, дитині або двом дітям у супроводі одного із застрахованих батьків або застрахованої особи, яка їх замінює (опікунові, піклувальнику), згідно з висновком відбіркової комісії лікувального закладу щодо направлення хворих до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів, у якому вона перебуває на лікуванні, за наявності довідки страхувальника. Довідка заповнюється за основним місцем роботи та дійсна протягом 1 місяця.
До путівки додається виписка з медичної карти хворого з висновком відбіркової комісії та рекомендаціями щодо подальшого лікування його в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу.
Поділ путівки до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу забороняється.
Застрахована особа перебуваючи на стаціонарному лікуванні продовжує відновлювальне лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу із спеціальним обладнанням та висококваліфікованим медичним персоналом протягом 24 календарних днів, що допомагає хворому швидше повернути працездатність після перенесених хвороб. За період до реабілітаційного лікування і під час реабілітаційного лікування видаються листки непрацездатності, які підтверджують тимчасову непрацездатність та оплачуються на загальних підставах.
Лікувально-профілактичний заклад, який замовляє та видає путівку це Сновська центральна районна лікарня, де головою відбіркової комісії є Якубовський О.А.
На даний час в наявності є дві путівки на відновлювальне лікування:
- Санаторій «Карпати», (Відновлювальне лікування порушень обміну речовин) з 20.08.2017 року;
- Санаторій «Лаванда» (Відновлювальне лікування після оперативних втручань на органах травлення) з 23.08.2017року.
По закінченню відновлювального лікування в санаторно-курортному закладі застрахована особа зобов’язана повернути: до лікувально-профілактичного закладу - заповнений зворотній талон до путівки з відміткою терміну лікування у реабілітаційному відділенні санаторію, виписний епікріз та в бухгалтерію за місцем роботи - листок непрацездатності для оплати.
Протягом року може бути виділена тільки одна путівка до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу.
За роз’ясненнями та консультаціями просимо звертатись за телефонами:
м. Городня (04645) 27425.
м.Сновськ (04654) 22992.
Начальник Городнянського відділення
управління виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України
в Чернігівській області Щиглевська Ю.М.
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