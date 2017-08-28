Навчальні збори пройшли успішно

З 11 по 20 серпня проведено навчальні збори з практичним призовом військовозобов’язаними загону оборони Сновського районного військового комісаріату на добровільній основі під керівництвом військового комісару Сновського районного військового комісаріату підполковника Ігоря Батюка. Виконали свій громадянський обов’язок і керівники нашого району: голова РДА Валерій Радібеда, голова міськради Олександр Медведьов та його заступник Сергій Силенок.
Для якісного проведення навчальних зборів були залучені органи районної влади, місцевого самоврядування та приватні підприємці району (В.М. Мороз, С.Д. Веселий, С.І. Штомпель, В.В. Циганок, С.І. Тєлєгін, М.М. Аксьончик), не відмовили у допомозі і директор ПСП «Райдуга» А.П. Ігнатенко та директор КП «Сновська друкарня» В.М.Смоляк.
По завершенню навчань зі словами вдячності до учасників та всіх причетних звернулися очільники району та керівник зборів. До речі, кожен із них зауважив на важливості проведених зборів.
За проявлену ініціативу, високий професіоналізм та за підсумками навчальних зборів загону територіальної оборони Сновського району оголосили подяки Щорської РДА: Максиму Кирилюку – солдату запасу, Дмитру Логвиненку – солдату запасу, Валентину Шишку – старшому сержанту запасу, Якову Чередніченку – солдату запасу, Сергію Цогу – молодшому лейтенанту запасу, Андрію Капусті – молодшому лейтенанту запасу.
Оголосили подяки Сновської міської ради: Михайлу Хомчуку – заступнику військового комісара – начальнику відділення комплектування Сновського РВК, Віктору Зачепі – заступнику військового комісара з територіальної оборони Сновського РВК, Андрію Ісаченку – начальнику відділення забезпечення Сновського РВК, Дмитру Семенку – молодшому лейтенанту запасу, Валерію Герасименку – лейтенанту запасу, Олександру Шахраю – старшому лейтенанту запасу, Олександру Сентябрьову – солдату запасу, Олександру Волкову – солдату запасу, Андрію Коритіну – солдату запасу.
Грамотами військового комісара та цінними подарунками були нагороджені: Ігор Нещерет – заступник військового комісара з територіальної оборони Ніжинського ОМВК, Роман Букша - заступник військового комісара з територіальної оборони Ічнянського РВК.
Також грамотами військового комісара були відзначені голова Щорської РДА Валерій Радібеда – капітан запасу та голова Сновської міської ради Олександр Медведьов – сержант запасу.
Для якісного проведення навчальних зборів були залучені органи районної влади, місцевого самоврядування та приватні підприємці району (В.М. Мороз, С.Д. Веселий, С.І. Штомпель, В.В. Циганок, С.І. Тєлєгін, М.М. Аксьончик), не відмовили у допомозі і директор ПСП «Райдуга» А.П. Ігнатенко та директор КП «Сновська друкарня» В.М.Смоляк.
По завершенню навчань зі словами вдячності до учасників та всіх причетних звернулися очільники району та керівник зборів. До речі, кожен із них зауважив на важливості проведених зборів.
За проявлену ініціативу, високий професіоналізм та за підсумками навчальних зборів загону територіальної оборони Сновського району оголосили подяки Щорської РДА: Максиму Кирилюку – солдату запасу, Дмитру Логвиненку – солдату запасу, Валентину Шишку – старшому сержанту запасу, Якову Чередніченку – солдату запасу, Сергію Цогу – молодшому лейтенанту запасу, Андрію Капусті – молодшому лейтенанту запасу.
Оголосили подяки Сновської міської ради: Михайлу Хомчуку – заступнику військового комісара – начальнику відділення комплектування Сновського РВК, Віктору Зачепі – заступнику військового комісара з територіальної оборони Сновського РВК, Андрію Ісаченку – начальнику відділення забезпечення Сновського РВК, Дмитру Семенку – молодшому лейтенанту запасу, Валерію Герасименку – лейтенанту запасу, Олександру Шахраю – старшому лейтенанту запасу, Олександру Сентябрьову – солдату запасу, Олександру Волкову – солдату запасу, Андрію Коритіну – солдату запасу.
Грамотами військового комісара та цінними подарунками були нагороджені: Ігор Нещерет – заступник військового комісара з територіальної оборони Ніжинського ОМВК, Роман Букша - заступник військового комісара з територіальної оборони Ічнянського РВК.
Також грамотами військового комісара були відзначені голова Щорської РДА Валерій Радібеда – капітан запасу та голова Сновської міської ради Олександр Медведьов – сержант запасу.
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