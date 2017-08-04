«Моє життя – то лише праця...»

Про наближення жовтневих пенсійних змін говорять наразі чи не усі люди поважного віку. І не лише вони, оскільки анонсоване підвищення рівня виплат напряму торкнеться також багатьох молодих осіб, інвалідів, представників багатьох інших категорій громадян. Адже пенсії напряму пов’язані із зарплатами, загальним станом економічної ситуації в країні, в конкретному її регіоні. Тож що думають про це наші земляки, чи сповнені вони вірою у позитивні зрушення?
Валентина МІЩЕНКО, м.Сновськ:
- Все життя моє - суцільна праця. Маю вдосталь стажу, але при цьому «заробила» копійчану пенсію. Дай Боже, щоб наші керівники держави нарешті зрозуміли, що нам «нашого заробленого» вистачає хіба що на хліб, ліки й комунальні. Та й то не всім. Дочекаюсь жовтня, листопада – а там побачу, як на ділі за мене потурбувалися.
Олександр ТАРАНОВ (військовий пенсіонер з Антрациту, нині мешкає у Сновську):
- Ну що тут сказати? Я отримую наче й непогану пенсію, вищу за багатьох, проте з такими цінами і її не вистачає. Хоча б хліб, перші необхідні продукти і ліки влада фіксувала, а так... Я чекаю і чекатиму – і тепер, і восени миру. Всі пенсіонери цього хочуть...
Василь Петрович, підприємець, реалізатор окулярів:
- Ваше питання про очікувані мною зміни в пенсійному законодавстві – риторичне. Не вірю, що навіть отримавши додаткові сотні (а хто й до тисячі!) гривень, людям буде легше виживати. Все ж навкруг дорожчає!
Валентина КОРНІЄЦЬ:
- Перейшла на пенсію чоловіка, але вона «стоїть на місці», тож вже продумую варіанти повернення до своєї. Вона була, як для керівника, смішною, та я, попри думки багатьох скептиків, вірю, що сказане Гройсманом, буде правдою, що нам, пенсіонерам, стане легше.
Записала Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Валентина МІЩЕНКО, м.Сновськ:
- Все життя моє - суцільна праця. Маю вдосталь стажу, але при цьому «заробила» копійчану пенсію. Дай Боже, щоб наші керівники держави нарешті зрозуміли, що нам «нашого заробленого» вистачає хіба що на хліб, ліки й комунальні. Та й то не всім. Дочекаюсь жовтня, листопада – а там побачу, як на ділі за мене потурбувалися.
Олександр ТАРАНОВ (військовий пенсіонер з Антрациту, нині мешкає у Сновську):
- Ну що тут сказати? Я отримую наче й непогану пенсію, вищу за багатьох, проте з такими цінами і її не вистачає. Хоча б хліб, перші необхідні продукти і ліки влада фіксувала, а так... Я чекаю і чекатиму – і тепер, і восени миру. Всі пенсіонери цього хочуть...
Василь Петрович, підприємець, реалізатор окулярів:
- Ваше питання про очікувані мною зміни в пенсійному законодавстві – риторичне. Не вірю, що навіть отримавши додаткові сотні (а хто й до тисячі!) гривень, людям буде легше виживати. Все ж навкруг дорожчає!
Валентина КОРНІЄЦЬ:
- Перейшла на пенсію чоловіка, але вона «стоїть на місці», тож вже продумую варіанти повернення до своєї. Вона була, як для керівника, смішною, та я, попри думки багатьох скептиків, вірю, що сказане Гройсманом, буде правдою, що нам, пенсіонерам, стане легше.
Записала Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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