Нове про вихідні і відпустку Верховна Рада України внесла зміни до Трудового кодексу

Там, зокрема, передбачено зміни щодо кількості вихідних і тривалості відпусток. За кожен пророблений місяць українцеві дають два дні відпусток. За рік збирається 24 календарних дні. У новій редакції Трудового кодексу пропонують додати ще чотири дні, таким чином тривалість щорічної відпустки складе 28 днів. Мінімальна тривалість основної частини відпустки повинна бути не менше 14 днів.
Як і раніше, при звільненні роботодавець повинен заплатити за невикористану відпустку. За вибором співробітника замість грошей йому можуть дати відпустку. Тоді офіційна дата звільнення вважається з останнього дня відпустки.
До речі, відпусткою тривалістю 28 днів користуються в багатьох європейських країнах. Наприклад, у Великій Британії та Естонії. У Франції відпочивають 30 днів, а в Німеччині – всього 20.
А тепер про вихідні. Поки що додаткових днів не буде. Правда, у Верховній Раді зареєстровано законопроект Інституту нацпам’яті (орган виконавчої влади), який передбачає скорочення вихідних з 11 до 9. Робочими днями можуть стати 8 Березня, 9 Травня. Крім того, наразі, якщо свято припадає на вихідний, то його переносять на понеділок.
Інститут нацпам’яті пропонує не тільки скоротити кількість святкових вихідних, але і скасувати їх перенесення. Навіть у разі, коли ті припадають на суботу або неділю. Винятком можуть стати лише Великдень та Трійця.
Запитуємо у наших сновчан про те, як вони ставляться до зазначених планів депутатів?
Оксана, 30 років, м.Сновськ:
- Мені до пенсії, як до неба. Ще тридцять разів все переміниться і переприйметься. Будуть нові вибори, виберемо нових людей, а вони проголосують за нові закони... І може бути, що і 9 Травня знову набуде такої значимості, як і раніше. Зрештою, я вже заплуталася і не знаю: у чому істина, хто правий, а хто ні? А вихідні я люблю!
Віра Павлівна, пенсіонерка, м.Сновськ:
- Дивлюсь і телевізор, і за публікаціями в пресі стежу, і чекаю, що нарешті наші депутати повернуться обличчям до народу, стануть голосувати за ті закони, яких чекає більшість простих людей. Ось і наш земляк Василь Васильович Амельченко вийшов з «народу», і рідні його тут живуть, і приїжджає він сюди, і все бачить. Бачить, як закриваються освітні, медичні і культурні заклади, як бідніють люди. Може, розкаже там у Києві своїм колегам-депутатам, щоб не святами людям голови морочили, а думали, як здешевити комунальні послуги, створити додаткові робочі місця, і пенсії нам, немічним, підняти. Голодному народу вихідні не потрібні.
Ігор, 35 років, с.Кучинівка:
- Працюю, де прийдеться, без трудової, тож про відпустки говорити – це не до мене. У мене відпустка може бути або безкінечною, або взагалі її доводиться не бачити. Є об’єкт, який треба завершити – ось у чому річ! Ось головне!
Пробував влаштовуватися на офіційну роботу із зарплатою у 3200, але «чистими» виходить малувато. Що за них купиш, коли зошит до школи дитині сягає стільки, як (мама казала) колись коштував спортивний костюм.
Світлана, 26 років,
молодий спеціаліст бюджетної сфери, м.Сновськ:
- Мені повезло бути на улюбленій роботі, мати регулярну зарплату і відпустку. Хай би вона була весь час влітку і на річці чи морі, чи в горах.
Розмовляла Олена КОМПАНЕЦЬ
Як і раніше, при звільненні роботодавець повинен заплатити за невикористану відпустку. За вибором співробітника замість грошей йому можуть дати відпустку. Тоді офіційна дата звільнення вважається з останнього дня відпустки.
До речі, відпусткою тривалістю 28 днів користуються в багатьох європейських країнах. Наприклад, у Великій Британії та Естонії. У Франції відпочивають 30 днів, а в Німеччині – всього 20.
А тепер про вихідні. Поки що додаткових днів не буде. Правда, у Верховній Раді зареєстровано законопроект Інституту нацпам’яті (орган виконавчої влади), який передбачає скорочення вихідних з 11 до 9. Робочими днями можуть стати 8 Березня, 9 Травня. Крім того, наразі, якщо свято припадає на вихідний, то його переносять на понеділок.
Інститут нацпам’яті пропонує не тільки скоротити кількість святкових вихідних, але і скасувати їх перенесення. Навіть у разі, коли ті припадають на суботу або неділю. Винятком можуть стати лише Великдень та Трійця.
Запитуємо у наших сновчан про те, як вони ставляться до зазначених планів депутатів?
Оксана, 30 років, м.Сновськ:
- Мені до пенсії, як до неба. Ще тридцять разів все переміниться і переприйметься. Будуть нові вибори, виберемо нових людей, а вони проголосують за нові закони... І може бути, що і 9 Травня знову набуде такої значимості, як і раніше. Зрештою, я вже заплуталася і не знаю: у чому істина, хто правий, а хто ні? А вихідні я люблю!
Віра Павлівна, пенсіонерка, м.Сновськ:
- Дивлюсь і телевізор, і за публікаціями в пресі стежу, і чекаю, що нарешті наші депутати повернуться обличчям до народу, стануть голосувати за ті закони, яких чекає більшість простих людей. Ось і наш земляк Василь Васильович Амельченко вийшов з «народу», і рідні його тут живуть, і приїжджає він сюди, і все бачить. Бачить, як закриваються освітні, медичні і культурні заклади, як бідніють люди. Може, розкаже там у Києві своїм колегам-депутатам, щоб не святами людям голови морочили, а думали, як здешевити комунальні послуги, створити додаткові робочі місця, і пенсії нам, немічним, підняти. Голодному народу вихідні не потрібні.
Ігор, 35 років, с.Кучинівка:
- Працюю, де прийдеться, без трудової, тож про відпустки говорити – це не до мене. У мене відпустка може бути або безкінечною, або взагалі її доводиться не бачити. Є об’єкт, який треба завершити – ось у чому річ! Ось головне!
Пробував влаштовуватися на офіційну роботу із зарплатою у 3200, але «чистими» виходить малувато. Що за них купиш, коли зошит до школи дитині сягає стільки, як (мама казала) колись коштував спортивний костюм.
Світлана, 26 років,
молодий спеціаліст бюджетної сфери, м.Сновськ:
- Мені повезло бути на улюбленій роботі, мати регулярну зарплату і відпустку. Хай би вона була весь час влітку і на річці чи морі, чи в горах.
Розмовляла Олена КОМПАНЕЦЬ
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