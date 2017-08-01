Дерев`яний міст збудували в Жоведі власними силами

І от нещодавно за два дні місцеві мешканці самотужки звели новий міст. Матеріали на будівництво надав директор місцевого ПСП «Яна Плюс» Олександр Веселий. Селяни і особисто в.о. старости Наталія Ховпун вдячні йому за постійну допомогу і за міст зокрема. Олександр Дмитрович - справжній господар, це помітно одразу, коли проїжджаєш повз впорядковану територію ферми ПСП у с.Жовідь. Він ніколи не залишає поза увагою не тільки приватну територію свого господарства, а й село взагалі.
У співпраці із завідуючим молочно-товарною фермою ПСП Олександром Шереметом та трактористами Юрієм Шереметом і Максимом Шереметом, чотирнадцять чоловіків Жоведі спорудили добротний міст завдовжки 8 метрів. Тепер Жовідь і Березівка (так селяни називають околицю села) сполучені надійною дорогою. По мосту можна їхати не тільки легковим авто, а й мотоблоком, трактором.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото Оксани ХОВПУН
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