вторник, 1 августа 2017 г.

Дерев`яний міст збудували в Жоведі власними силами





Не зрозуміє радості жовідян, яким збудували звичайний добротний дерев’яний міст через річечку, той, хто живе в багатонаселеному місті. Та в селі - це дуже необхідна споруда. Дістатися на луки по сіно, доїхати на машині, а не тільки пішки до людей, що живуть на околиці села, та й просто поїхати скупатися на річку, без мосту ніяк не можна. Давно вже не було можливості його капітально відремонтувати, тож пересуватися по ньому було останнім часом навіть страшнувато.
І от нещодавно за два дні місцеві мешканці самотужки звели новий міст. Матеріали на будівництво надав директор місцевого ПСП «Яна Плюс» Олександр Веселий. Селяни і особисто в.о. старости Наталія Ховпун вдячні йому за постійну допомогу і за міст зокрема. Олександр Дмитрович - справжній господар, це помітно одразу, коли проїжджаєш повз впорядковану  територію ферми ПСП у с.Жовідь. Він ніколи не залишає поза увагою не тільки приватну територію свого господарства, а й село взагалі.
У співпраці із завідуючим молочно-товарною фермою ПСП Олександром Шереметом та трактористами Юрієм Шереметом і Максимом Шереметом, чотирнадцять чоловіків Жоведі спорудили добротний міст завдовжки 8 метрів. Тепер Жовідь і Березівка (так селяни називають околицю села) сполучені надійною дорогою. По мосту можна їхати не тільки легковим авто, а й мотоблоком,  трактором.

Лариса МАРТИНЕНКО
Фото Оксани ХОВПУН
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