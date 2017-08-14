14 серпня – Маковій, або ще його називають Медовий спас. Це літнє свято - одне з улюблених на Україні. У церквах святять воду, квіти й мак. Саме в цей день починається Успенський піст. А який же Маковій без пиріжків з маком?!
У Сновську, і далеко за його межами, всі знають чудову майстриню випічки Анастасію Крот. Її вишукано прикрашені торти, тістечка, короваї не тільки радують око, а ще й дуже смачні.
– Я дуже люблю готувати, - зізнається Настя. - Це мені передалося від бабусі. Десь з третього класу (жили ми тоді в Латвії) я разом з нею завжди ліпила з тіста різні вироби, і незабаром могла вже самостійно випікати смаколики. З того часу це захоплення стало моїм хобі. Я готую будь-які страви, не тільки випічку, аби продуктів було вдосталь. Головне – робити все треба з любов’ю і вкладати в кожну страву часточку душі.
Свого часу Анастасія працювала на хлібозаводі, потім – кухарем у райлікарні. Нині вона у декретній відпустці. Маленький синочок Святослав любить спостерігати за мамою, коли вона господарює на кухні. Часто на допомогу приходить старша донька Крістіна, щоб розважити братика.
Колись, навіть на своє весілля (до речі, вчора вони з чоловіком Ярославом відзначили 15-ту річницю з дня одруження – кришталеве весілля), Настя власноруч робила квіти з тіста на свій коровай. Їхні друзі, знаючи захоплення Анастасії, привозять у подарунок з подорожей різні спеції. А вона знову експериментує, готує і пригощає їх своїми делікатесами. І з читачами залюбки поділилася рецептом дріжджового тіста, яке чудово підходить до пиріжків з маковою начинкою. Спробуйте і смачного!
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото з архіву А.КРОТ
Дріжджове тісто «Водолаз» для булочок
Потрібно: борошно – 1 кг, молоко – 0,5 л, дріжджі – 50 г, цукор – 2 ст. л, вершкове масло – 150 г, 2 яєць.
Приготування
Підігріти молоко, додати в нього цукор і розчинити дріжджі. Опару поставити в тепле місце (15-20 хв. буде досить), щоб вона піднялась. В посудину вилити опару і взбовтані яйця (вони повинні бути кімнатної температури). Додати сіль. Натерти туди ж на крупній терці вершкове масло (або розтопити). Все це добре розмішати. Додати просіяне борошно. Коли залишиться приблизно 1/3 борошна, треба починати вимішувати суміш, поступово підсипаючи борошно. Солодке тісто повинно бути м’яким, але пружним. Сформувати із отриманої маси кулю. У велику каструлю налити льодяної води, опустити туди цю кулю (попередньо обгорнувши її в марлю). Тісто потонуло. Через 10-20 хв. воно повинно сплисти (у цей час ви можете підготувати начинку для булочок). Дріжджове тісто дістати, дати стекти воді, трішки вимісити, додати трішки борошна. Залишити на 10 хв. під серветкою. Далі сформувати булочки, поставити їх на 15 хв., щоб підійшли. Випікати при температурі 180 градусів до золотистої скоринки.
У Сновську, і далеко за його межами, всі знають чудову майстриню випічки Анастасію Крот. Її вишукано прикрашені торти, тістечка, короваї не тільки радують око, а ще й дуже смачні.
– Я дуже люблю готувати, - зізнається Настя. - Це мені передалося від бабусі. Десь з третього класу (жили ми тоді в Латвії) я разом з нею завжди ліпила з тіста різні вироби, і незабаром могла вже самостійно випікати смаколики. З того часу це захоплення стало моїм хобі. Я готую будь-які страви, не тільки випічку, аби продуктів було вдосталь. Головне – робити все треба з любов’ю і вкладати в кожну страву часточку душі.
Свого часу Анастасія працювала на хлібозаводі, потім – кухарем у райлікарні. Нині вона у декретній відпустці. Маленький синочок Святослав любить спостерігати за мамою, коли вона господарює на кухні. Часто на допомогу приходить старша донька Крістіна, щоб розважити братика.
Колись, навіть на своє весілля (до речі, вчора вони з чоловіком Ярославом відзначили 15-ту річницю з дня одруження – кришталеве весілля), Настя власноруч робила квіти з тіста на свій коровай. Їхні друзі, знаючи захоплення Анастасії, привозять у подарунок з подорожей різні спеції. А вона знову експериментує, готує і пригощає їх своїми делікатесами. І з читачами залюбки поділилася рецептом дріжджового тіста, яке чудово підходить до пиріжків з маковою начинкою. Спробуйте і смачного!
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото з архіву А.КРОТ
Дріжджове тісто «Водолаз» для булочок
Потрібно: борошно – 1 кг, молоко – 0,5 л, дріжджі – 50 г, цукор – 2 ст. л, вершкове масло – 150 г, 2 яєць.
Приготування
Підігріти молоко, додати в нього цукор і розчинити дріжджі. Опару поставити в тепле місце (15-20 хв. буде досить), щоб вона піднялась. В посудину вилити опару і взбовтані яйця (вони повинні бути кімнатної температури). Додати сіль. Натерти туди ж на крупній терці вершкове масло (або розтопити). Все це добре розмішати. Додати просіяне борошно. Коли залишиться приблизно 1/3 борошна, треба починати вимішувати суміш, поступово підсипаючи борошно. Солодке тісто повинно бути м’яким, але пружним. Сформувати із отриманої маси кулю. У велику каструлю налити льодяної води, опустити туди цю кулю (попередньо обгорнувши її в марлю). Тісто потонуло. Через 10-20 хв. воно повинно сплисти (у цей час ви можете підготувати начинку для булочок). Дріжджове тісто дістати, дати стекти воді, трішки вимісити, додати трішки борошна. Залишити на 10 хв. під серветкою. Далі сформувати булочки, поставити їх на 15 хв., щоб підійшли. Випікати при температурі 180 градусів до золотистої скоринки.
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